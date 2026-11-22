به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت هفته بسیج رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت روستای حاجی آباد بیرجند برگزار شد.

در این همایش که با حضور فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند و چند تن از مدیران اجرایی استان و مردم روستای استان حاجی آباد برگزار شد، مردم مسائل و مشکلات خود از جمله الحاق زمین به روستا، کمبود فضای آموزشی، روشنایی برخی معابر و زیرگذر روستا، اختصاص زمین به جوانی جمعیت، ایجاد فضا‌های آموزشی جدید و ورزشی به ویژه راه اندازی زمین چمن مصنوعی در روستا را مطرح کردند که در مورد هر یک از مسائل و مشکلات قول مساعد داده شد.