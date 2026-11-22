مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: سه روستای شهرستان باغملک در استان خوزستان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه نظری پور افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش دسترسی مناطق روستایی به خدمات دیجیتال، سایت جدید تلفن همراه در دهستان هپرو از توابع شهرستان باغ‌ملک راه‌اندازی و وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی ادامه داد: این سایت دارای فناوری‌های ۲G، ۳G و ۴G می‌باشد که توسط اپراتور ایرانسل راه اندازی یشده است که با بهره برداری از آن ۱۷۵ خانوار با جمعیت ۷۲۰ نفر در سه روستای کنجدکار، شهرک شهید رجایی و گودانجیر شهرستان باغملک زیر پوشش خدمات نوین ارتباطی قرار گرفتند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: این سایت جدید ارتباطی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) راه اندازی شده است.