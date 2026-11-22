سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: شمار مسمومان مصرف الکل خانگی در نیشابور به ۵۷ نفر افزایش یافت و یک نفر دچار مرگ مغزی شد و سه نفر نیز جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دکتر سید میلاد تقدیسی حیدریان امروز یکشنبه در جلسه مدیریت بحران فرمانداری در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور افزود: براساس آخرین گزارش‌ها ۳۹ مسموم در حال حاضر بستری هستند و هشت نفر به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اعزام شده‌اند.

وی گفت: همچنین برای چهار بیمار انتوباسیون (تحت لوله‌گذاری داخل نای) انجام شده و یک مورد مرگ مغزی و سه مورد فوتی نیز گزارش شده است.

در پی مسمومیت‌های متعدد الکلی، جلسه مدیریت بحران فرمانداری نیشابور در محل بیمارستان ۲۲ بهمن تشکیل شد و مسوولان شهرستان آخرین وضعیت بیماران، روند درمان و نحوه انتقال تعدادی از آنان را بررسی کردند.

فرماندار ویژه نیشابور نیز پس از بررسی شرایط با هدف تسهیل در روند ارائه خدمات درمانی دستور داد تعدادی از بیماران پس از انجام دیالیز با استفاده از اتوبوس‌آمبولانس به مراکز درمانی مورد نظر منتقل شوند.

همچنین در این نشست هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط، تأمین امکانات مورد نیاز و تسریع در روند رسیدگی و درمان بیماران مورد بررسی قرار گرفت.