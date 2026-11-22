تفکر بسیجی، الگوی زیستن برای هر انسانی اس که دل در گرو سربلندی ایران دارد. شبکه ای مردمی که مرز نمی شناسد و هرجا که نیاز است و خطری احساس می شود، زودتر از همه، خود را به آنجا می رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امام راحل ، بسیج را مدرسه عشق، لشکر مخلص خدا و میقات عاشقان و پابرهنگان معرفی کردند؛ اندیشه‌ای که اگر در هر جامعه‌ای طنین‌انداز شود، روحیه استقامت و مقاومت را پابرجا ساخته و جایی برای جولان مستکبران باقی نخواهد گذاشت.

امروز تطبیق این اندیشه نورانی را در حرکت‌ها و ابتکارات بی‌نظیر نسل‌های تربیت‌شده در این مکتب شاهد هستیم.

اندیشه بسیجی فراتر از مرزها، الگویی برای ایستادگی مظلومان جهان است.