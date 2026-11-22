\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06af\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f\u0631\u062c\u0647 \u062d\u0631\u0627\u0631\u062a \u0645\u06a9\u0627\u0646\u0647\u0627 \u0648 \u0648 \u0637\u0631\u062d \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0637\u0648\u0627\u06cc\u0641 \u062f\u0631 \u0631\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u062b\u0628\u062a \u06af\u0631\u0628\u0647 \u0634\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0631\u0646\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0628\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n \n\u00a0