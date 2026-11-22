معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سفر به شهرستان بافق: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۰ هنرستان جوار کارخانه ای در سراسر کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آذرکیش در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بافق و بازدید از هنرستان فنی باهنر و آموزشگاه ریحانه این شهرستان، با اشاره به جایگاه بافق در توسعه آموزش‌های مهارتی گفت: بیش از ۵۷.۲ درصد آموزش‌های متوسطه در این شهرستان به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه و ظرفیت مناسب بافق در این حوزه است.

وی با بیان اینکه مجموعه‌ای از اقدامات برای جبران کمبود نیروی انسانی و تجهیزات هنرستان‌ها در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در همین راستا، اعتباری بالغ بر ۶۲۴ میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته که فرایند خرید تجهیزات آن از طریق اداره‌کل نوسازی مدارس استان‌ها در حال انجام است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، توسعه آموزش‌های برون‌سپاری را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: در این روش، آموزش‌های مهارتی در شاخه کاردانش و برخی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی ارائه می‌شود.

آذرکیش با اشاره به اجرای طرح همنوا با مشارکت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: در قالب این طرح، زیرساخت‌های آموزشی بیش از ۶۴۹ مرکز آموزش دولتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به اشتراک گذاشته شده است تا از این ظرفیت برای جبران کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی استفاده شود.

وی توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و جوار کارخانه را از دیگر برنامه‌های آموزش‌وپرورش عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۸۷ هنرستان جوار کارخانه راه‌اندازی شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هنرستان در سراسر کشور در این قالب ثبت شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در توسعه و تجهیز هنرستان‌ها تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صنایع، خیرین و همکاری مشترک دستگاه‌ها، زمینه ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی را فراهم می‌کند.

آذرکیش همچنین از اجرای طرح هر دانش‌آموز، یک مهارت خبر داد و گفت: این طرح از پایه هفتم آغاز شده و در سال آینده برای دانش‌آموزان غیرهنرستانی نیز توسعه خواهد یافت.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم برای توسعه مهارت‌آموزی خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی در حوزه تأمین تجهیزات و هوشمندسازی هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد و در ساخت فضا‌های آموزشی نیز احداث هنرستان‌ها از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است.