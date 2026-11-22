پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به کار خود پایان داد.

نشست تخصصی «کودک، قصه، خانواده» و رونمایی از فصل تازه طرح ملی «هزار درنای کاغذی» در قزوین

نشست تخصصی «کودک، قصه، خانواده» و رونمایی از فصل تازه طرح ملی «هزار درنای کاغذی» در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در حاشیه پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان کانون قزوین، نشست تخصصی «کودک، قصه، خانواده» با هدف بررسی نقش قصه و کتاب در رشد شخصیتی کودکان و آشنایی خانواده‌ها با شیوه‌های نوین تشویق فرزندان به کتاب‌خوانی برگزار شد.

این نشست با حضور مهدی مردانی، کارشناس‌مسئول کانون استان و شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، و با شرکت سیدعلی‌اکبر موسوی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، جمعی از خانواده‌ها و اهالی فرهنگ در سالن نمایش کانون برگزار شد.

شناخت ویژگی‌های شخصیتی؛ نخستین گام والدین

مهدی مردانی در این نشست با تأکید بر اینکه قصه پلی برای رشد، مهربانی و ارتباط عمیق‌تر با فرزندان است، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید فرزند خود و ویژگی‌های شخصیتی او (مانند درون‌گرا یا برون‌گرا بودن) را بشناسیم. وی قصه را ابزاری قدرتمند برای ارتباط با دنیای کودکان دانست و بر لزوم فراهم کردن زمینه برای تجربه‌اندوزی و لمس جهان پیرامون توسط کودکان تأکید کرد.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به ریشه‌های تاریخی قصه افزود: روایت و قصه از نخستین ابزار‌هایی بوده‌اند که انسان را در رویارویی با دشواری‌های زندگی یاری کرده و کهن‌الگو‌ها را به نسل‌های بعد منتقل ساخته‌اند. در پایان این نشست نیز راهکار‌هایی برای ترغیب کودکان به کتاب‌خوانی و پرورش خلاقیت آنان ارائه شد.

رونمایی از فصل تازه طرح ملی «هزار درنای کاغذی»

همچنین در رویدادی دیگر در حاشیه این نمایشگاه، فصل تازه اجرای طرح ملی «هزار درنای کاغذی بر بام مدارس» با هدف گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و راه‌علم‌آموزی و راه‌اندازی کتابخانه‌های کلاسی رونمایی شد.

این طرح ملی با شعار «هر کلاس درس، یک قفسه کتاب» و با همکاری مشترک کانون پرورش فکری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اجرا می‌شود. بر اساس این طرح، هزار کتابخانه کلاسی در مدارس مناطق کم‌برخوردار کشور راه‌اندازی خواهد شد تا فرصت مطالعه در فضایی پویا برای دانش‌آموزان فراهم شود. در این آیین همچنین از مربیان فعال رویداد علمی «ایران فردا» تجلیل به عمل آمد.

پایان موفقیت‌آمیز نمایشگاهی با ۷ هزار بازدیدکننده

اجرای کارگاه‌های علمی و نجوم، قصه‌گویی مربیان برگزیده و پیوند یادگیری با تجربه و پرسشگری، از دیگر بخش‌های این نمایشگاه بود.

پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان قزوین با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای استان، شهرداری قزوین و انجمن فرهنگی ناشران برگزار شد و با استقبال پرشور بیش از ۷ هزار نفر از خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان به کار خود پایان داد.