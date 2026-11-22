مدیر فضای مجازی سپاه کربلای مازندران در همایش فعالان رسانه‌ای بهشهر، بر ضرورت تولید محتوای اثرگذار و مقابله هوشمندانه با جنگ روایت‌ها تأکید کرد.

تأکید بر تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب و مقابله با جنگ روایت‌ها در بهشهر

تأکید بر تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب و مقابله با جنگ روایت‌ها در بهشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کیوان صفی‌پور مدیر فضای مجازی سپاه کربلای مازندران در همایش فعالان فضای مجازی شهرستان بهشهر، با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ای این شهرستان گفت: فعالان فضای مجازی بهشهر با تلاش، همدلی و فعالیت مؤثر در تولید و انتشار محتوا، رتبه نخست استان را کسب کردند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی فضای مجازی افزود: این عرصه امروز یکی از میدان‌های اصلی جنگ و تقابل با دشمنان است و حضور آگاهانه، هوشمندانه و هدفمند در آن، نقش مهمی در مقابله با جنگ روایت‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دارد.

صفی‌پور با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی گفت: فعالان فضای مجازی باید با تولید محتوای اثرگذار، روایت صحیح واقعیت‌ها و تبیین دستاوردها، در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

کسب رتبه نخست استانی، ظرفیت نیروهای فعال و دغدغه‌مند بهشهر را در عرصه رسانه و فضای مجازی نشان می‌دهد.