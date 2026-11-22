سامانه «دستیار هوشمند ارتقای ایمنی راه‌های کشور» با هدف تحلیل داده‌های تصادفات، شناسایی نقاط پرریسک و کمک به تصمیم‌گیری برای رفع نواقص فنی و مهندسی راه‌ها طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح توسعه سامانه‌های هوشمند برای شناسایی و تحلیل نقاط پرخطر و پرتصادف، با هدف ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور و کاهش تصادفات در دست اجراست.

در همین چارچوب، سامانه «دستیار هوشمند ارتقای ایمنی راه‌های کشور» با هدف تبدیل داده‌های خام تصادفات به اطلاعات تحلیلی و کاربردی طراحی شده است. این سامانه می‌تواند نقاط پرریسک در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری را شناسایی، تحلیل و نمایش دهد و زمینه مدیریت دقیق‌تر را برای مدیران فراهم کند.

تحلیل جزئیات حوادث، از جمله زمان وقوع و نوع برخورد، ارائه راهکارهای اصلاحی متناسب با هر نقطه و مقایسه آماری با بازه‌های زمانی مشابه، از قابلیت‌های این سامانه است. همچنین خروجی‌های کارشناسی آن می‌تواند در اختیار کمیسیون‌های ایمنی راه‌ها قرار گیرد تا روند تصمیم‌گیری برای رفع نواقص فنی و مهندسی تسریع شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پس از تکمیل زیرساخت‌های لازم، دسترسی به این سامانه برای ستاد مرکزی و ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور فراهم خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند مدیریت ایمنی راه‌ها را از شیوه‌های سنتی به رویکردی هوشمند و داده‌محور سوق دهد.