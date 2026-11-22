استاندار آذربایجان‌غربی گفت: یکی از برنامه های مهم احیای دریاچه ارومیه؛ ایجاد منابع درآمدی جایگزین برای کشاورزان از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، توسعه گردشگری با بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی «منظر» صداوسیمای مرکز استان گفت: با توجه به وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از جامعه و خانواده‌های آذربایجان‌غربی به کشاورزی، حمایت دولت از کشاورزان و ایجاد منابع درآمدی جایگزین یک ضرورت است و در همین راستا، برنامه توسعه معیشت‌های جایگزین در دستورکار قرار گرفته است.

رحمانی افزود: هدف‌گذاری ما در سطح استان، افزایش درآمد‌های جایگزین از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، توسعه گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله بارگاه شمس، روستای تاریخی حسنلو، غار سهولان، تخت سلیمان، تالاب‌ها و آبشارهاست.

وی افزود: پس از ساماندهی و معرفی ظرفیت‌هایی همچون بارگاه شمس، روستای تاریخی حسنلو با برخورداری از تالاب‌ها، سد‌ها و تپه‌های تاریخی می‌تواند به یک مقصد مهم گردشگری تبدیل شود و تحولی در اقتصاد منطقه و تأمین درآمد جایگزین برای جوامع محلی ایجاد کند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: احیای تالاب‌ها نیز آثار گسترده‌ای در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و بازگشت گونه‌های مختلف جانوری و پرندگان داشته و زمینه بازگشت حیات به این مناطق را فراهم کرده است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: در ادامه برنامه‌های توسعه گردشگری، مجوز سازمان بنادر برای احداث اسکله در محدوده پل میان‌گذر شهید کلانتری دریافت شده و قرار است با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، امکانات رفاهی، اقامتی و گردشگری از جمله رستوران در این مجموعه ایجاد شود.

رحمانی ادامه داد: همچنین سازمان بنادر برای تأمین قایق و امکانات مورد نیاز گردشگری پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و تکمیل زیرساخت‌های منطقه نیز با هدف تسهیل حضور و افزایش ماندگاری گردشگران دنبال می‌شود.

به گفته استاندار آذربایجان غربی برنامه‌ریزی برای فراهم‌سازی امکانات گردشگری در نقاط مختلف پیرامون دریاچه ارومیه از جمله میان‌گذر، کاظم‌داشی و مجموعه چی‌چست نیز در حال پیگیری است تا از ظرفیت‌های گسترده این پهنه آبی برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در منطقه استفاده شود.