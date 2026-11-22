به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم حجت الاسلام منصور صابری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت با اشاره به نقش وجایگاه همسران ومادران شهدا در دوران دفاع مقدس گفت:مادران وهمسران شهدا الگوی واقعی صبر و استقامت هستند چرا که در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی از همه آروز‌های خود گذشتند و فرزندان و همسران خود را برای دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی راهی جبهه‌ها کردند.

شهرستان بویین میاندشت ۳۵۰ شهید در سه جنگ تحمیلی تقدیم نظام وانقلاب کرده است.