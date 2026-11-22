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همزمان با هفته بسیج و با هدف تکریم از مادران وهمسران شهدا مراسم یادواره خانگی ۱۲ شهید از شهدای محله میاندشت به میزبانی خانواده شهید قربانعلی احمدی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم حجت الاسلام منصور صابری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت با اشاره به نقش وجایگاه همسران ومادران شهدا در دوران دفاع مقدس گفت:مادران وهمسران شهدا الگوی واقعی صبر و استقامت هستند چرا که در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی از همه آروزهای خود گذشتند و فرزندان و همسران خود را برای دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی راهی جبههها کردند.
شهرستان بویین میاندشت ۳۵۰ شهید در سه جنگ تحمیلی تقدیم نظام وانقلاب کرده است.