دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کردستان با حضور ۱۷۰ شرکت‌کننده در بخش‌های خواهران و برادران و در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ در سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان با حضور ۱۷۰ شرکت‌کننده در کتابخانه امام خامنه‌ای (ره) سنندج آغاز شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در آیین افتتاحیه این مسابقات، قرآن کریم را گنجینه‌ای بی‌بدیل برای هدایت بشر دانست و گفت: این کتاب آسمانی در سه حوزه جذابیت‌های لفظی و بلاغی، معنویت‌زایی و معرفت‌آفرینی، همواره پاسخگوی نیازهای انسان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر ضرورت انس بیشتر نسل جوان و طلاب با معارف قرآنی افزود: انس با کلام الهی، به‌ویژه در اوقات سحر، موجب صیقل روح و آرامش انسان در دشوارترین شرایط می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از آیات الهی برای پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه امروز تأکید کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز در این مراسم، انقلاب اسلامی را بستری برای تحقق عملی مفاهیم قرآنی دانست و اظهار کرد: مفاهیمی همچون عزت، استکبارستیزی، ایثار و شهادت با پیروزی انقلاب اسلامی از دایره واژگان فراتر رفتند و در عرصه حکمرانی و زندگی اجتماعی نمود عینی پیدا کردند.

حجت‌الاسلام طاها توکلی با تأکید بر نقش علما و ماموستایان در تبیین معارف قرآنی متناسب با نیازهای روز جامعه افزود: تبیین سنت‌ها و وعده‌های الهی برای نسل پرسشگر نوجوان و جوان، در تقویت باورهای دینی و مصون‌سازی جامعه در برابر تهاجم فکری و فرهنگی مؤثر است.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز با اشاره به افزایش استقبال از این دوره مسابقات گفت: شمار شرکت‌کنندگان در دوازدهمین دوره به ۱۷۰ نفر رسیده که نسبت به دوره‌های گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است.

ماموستا آداک افزود: این رقابت‌ها در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ و در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود و تلاش شده است با رعایت دقیق معیارهای داوری، زمینه شناسایی و معرفی استعدادهای برتر قرآنی استان فراهم شود.