سخنگوی دولت با اشاره به شهادت و مجروحیت کودکان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تاکید کرد: خون کودکان شهید، به رزمندگان ایران توان و انگیزه بیشتری برای دفاع از کشور بخشیده است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مراسم گرامیداشت کودکان شهید، با تأکید بر مظلومیت کودکانی که در جنگ ۱۲ روزه جان خود را از دست دادند، گفت: چیدن غنچه‌ها در بهار زندگی، دردناک‌تر از ریختن برگ‌ها در پاییز است؛ چراکه این کودکان هنوز فرصت زندگی پیدا نکرده بودند.

وی با اشاره به آثار ماندگار جنگ بر کودکان بازمانده و مجروحان افزود: آسیب‌های جسمی و روحی این حوادث، مسیر دشواری را پیش روی کودکانی قرار داده که عزیزان خود را از دست داده‌اند یا خود دچار جراحت شده‌اند.

مهاجرانی با بیان اینکه تاریخ ایران، تاریخ تاب‌آوری و ایستادگی در برابر تندبادهاست، اظهار کرد: ملت ایران همواره با توکل به خداوند و اتکا به خرد و دانش، در برابر هجمه‌ها ایستاده و از تمدن خود دفاع کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به دیدار خود با جمعی از رزمندگان گفت: برخی از رزمندگان می‌گویند هنگام شلیک، با یاد کودکان شهید دندان‌های خود را بر هم می‌فشارند؛ این نشان می‌دهد خون این کودکان به جوهره غیرت رزمندگان تبدیل شده است.

وی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مظلومیت کودکان شهید تصریح کرد: جنگ امروز تنها نظامی نیست؛ جنگ رسانه‌ای و اقتصادی نیز در کنار جنگ نظامی، افکار و روان ملت‌ها را هدف قرار داده است و رسانه‌ها مسئولیت مهمی در رساندن صدای مظلومیت فرزندان ایران به جهان دارند.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر عزم دولت برای حفظ عزت و اقتدار کشور گفت: دولت و رئیس‌جمهور همه توان خود را برای تداوم عزت ایران و دستیابی به پیروزی به کار خواهند گرفت.