به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت سامانه بارشى از عصر امروز تا پیش از ظهر فردا دوشنبه، برای شمال آذربایجان غربى، آذربایجان شرقی و اردبیل هشدار نارنجی صادر کرد.

با توجه به رگبار نسبتا شدید باران و بارش برف در این مناطق احتمال اختلال در حمل و نقل و تردد، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، وجود دارد.

سازمان هواشناسی به هموطنان در این مناطق توصیه کرد از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیر ضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، خودداری کنند.