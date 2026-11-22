مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت تحول در نظام خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری، مدیریت مورد، خانواده‌محوری و نتیجه‌محوری را از رویکرد‌های جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نشست تخصصی بررسی و تبیین رویکرد مدیریت مورد باحضور جمشید نظمی، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهروز بزرگی، مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید، علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی و جمعی از همکاران حوزه تعاون و امور اجتماعی و مددکاران بنیاد در استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

جمشید نظمی، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در ساختار و شیوه خدمت‌رسانی بنیاد افزود: برای پیشبرد برنامه‌های تحولی و حل مسائل جامعه ایثارگری، سفر‌هایی با همراهی معاونان و مشاوران رئیس بنیاد شهید کشور انجام خواهد شد تا با مدیریت میدانی و پیگیری منسجم، مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به‌صورت هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مسائل مسکن دهک‌های اول جامعه هدف افزود: در این زمینه، وضعیت مسکن مشمولان باید تعیین تکلیف شود و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

نظمی با بیان اینکه همکاران بنیاد در استان‌ها به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر با جامعه هدف، شناخت دقیقی از مسائل و مشکلات خانواده‌های ایثارگری دارند، تصریح کرد: ظرفیت کارشناسی و تجربی استان‌ها برای حل مشکلات بسیار ارزشمند است و آنچه ضرورت دارد، ریل‌گذاری صحیح، ایجاد سازوکار اجرایی و فراهم کردن زمینه لازم برای تبدیل این شناخت به اقدامات مؤثر و نتیجه‌بخش است.