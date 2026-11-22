پیش بینی آب و هوای اول آذر در خوزستان

پیش بینی آب و هوای اول آذر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین در این ایام (بویژه از اواخر وقت فردا دوشنبه تا اواخر جمعه) وقوع پدیده مه یا مه رقیق نیز در مناطق جنوبی، ساحلی، مرکزی و ارتفاعات و جاده‌های مواصلاتی استان باعث کاهش دید افقی خواهد شد.

وی ادامه داد: تا روز پنجشنبه تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت و تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۳۱.۴ و ایذه با دمای ۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۹.۶ و کمینه دمای ۱۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.