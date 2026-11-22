تیم دوچرخه‌سواری فولاد مبارکه سپاهان با درخشش رکابزنانش و ثبت مجموعه‌ای از نتایج درخشان در مواد مختلف، مقتدرانه و برای پنجمین سال پی در پی بر سکوی قهرمانی لیگ برتر پیست باشگاه‌های کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ طلایی‌پوشان دیار زاینده‌رود در رقابت‌هایی فشرده و نفسگیر که به مدت ٢ روز در پیست آزادی تهران برگزار شد، با کسب مدال‌های رنگارنگ و نمایش توانمندی‌های خود، بالانر از رعد پدافند هوایی و گل گهر سیرجان قرار گرفتند و جام قهرمانی را در مصاف با پنج تیم دیگر از آن خود کردند.

ورزشکاران امسال تیم دوچرخه‌سواری فولاد مبارکه سپاهان شامل مهدی ناطقی، امیرحسین جمشیدیان، نیما ناطقی، ابوالفضل امین‌الرعایا، عباس زارع‌زاده، رامیار قوامی، محمد متین راعی و شاهرخ عسگری بود.

حسن آخوندی، مهدی ناطقی، حامد جنت، احسان حیدری، یاسر رضوانی، محمد حضوری، محمود حضوری، جاسم عابدیان و علیرضا حکیمیان هم کادر مدیریتی، فنی، اجرایی و رسانه‌ای تیم بودند.