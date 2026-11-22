به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت دکتر مهدی گلشنی استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف را تسلیت گفت.

در پیام دکتر رنجبر آمده است:

بسمه تعالی

إِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّاإِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت شخصیت برجسته علمی و استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک و استاد پیشرو در فلسفه علم، "دکتر مهدی گلشنی" موجب تاسف و تالم گردید.

این دانشمند فقید بیش از پنجاه سال عمر پربرکت خویش را صرف توسعه علمی و دانش کشور کرد و منشاء خدمات و برکات زیادی شد، تالیف آثار ماندگار علمی، دارنده نشان درجه یک دانش، عضویت پیوسته فرهنگستان علوم ایران، عضویت آکادمی علوم جهان اسلام و عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها نمونه‌ای از دستاورد‌های ارزنده ایشان بود؛ بی تردید فقدان این استاد فرهیخته، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه علمی کشور محسوب می‌شود.

اینجانب، این ضایعه اندوه‌بار را به خانواده محترم گلشنی، جامعه علمی کشور، دانشگاه صنعتی شریف، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت می‏‌گویم و از خداوند رحمان و غفار برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی