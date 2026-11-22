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رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک محکوم متواری و تحت تعقیب بین المللی در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول یک فقره پرونده در خصوص یک نفر محکوم متواری بین المللی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.
وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی در هماهنگی با مراجع قضایی یک نفر محکوم متواری و تحت تعقیب را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: این محکوم دارای سوابق متعدد در خصوص انواع کلاهبرداریهای بین المللی با شگردهای مختلف به ارزش ۷۵ هزار دلار آمریکا و ۶۰ هزار یورو است که قبل از خروج از کشور در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.
وی گفت:متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.