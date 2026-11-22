به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول یک فقره پرونده در خصوص یک نفر محکوم متواری بین المللی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی در هماهنگی با مراجع قضایی یک نفر محکوم متواری و تحت تعقیب را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: این محکوم دارای سوابق متعدد در خصوص انواع کلاهبرداری‌های بین المللی با شگرد‌های مختلف به ارزش ۷۵ هزار دلار آمریکا و ۶۰ هزار یورو است که قبل از خروج از کشور در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی گفت:متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.