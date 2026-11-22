به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیرحسین علیزاده در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مردان کلاس K ۴۴ مسابقات در دیدار یک‌چهارم نهایی مقابل «ابوبکر صدیقی ساماکه» از ساحل عاج بازی خود را واگذار کرد.

علیزاده راند اول را با نتیجه ۶ به ۹ و راند دوم را با نتیجه ۶ به ۱۷ در دیدار حساس یک‌چهارم نهایی به حریف ساحل عاجی واگذار کرد.

این مسابقات در شهر موجوی کره جنوبی برگزار می شود.