رئیس پلیس راهور استان اصفهان: به دنبال ترکیدگی لوله آب، محدودیت کامل ترافیکی در خیابان علامه امینی مجلسی اصفهان اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: در پی ترکیدگی لوله آب و وقوع فرونشست زمین در خیابان علامه مجلسی شمالی، به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و تأمین ایمنی شهروندان، محدودیت کامل تردد در هر دو مسیر این خیابان اعمال شده است.

وی افزود: این محدودیت شامل مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال بوده و رانندگان تا اطلاع بعدی از ورود به این محدوده خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات و توجه به هشدار‌های ترافیکی از رانندگان خواست ضمن انتخاب مسیر‌های جایگزین، از توقف و تجمع در اطراف محل حادثه خودداری کنند تا روند مدیریت ترافیک و اقدامات مربوط به رفع مشکل با سهولت بیشتری انجام شود.