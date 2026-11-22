معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت استمرار روایت خانواده‌های شهدای حوادث دی‌ماه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برای بازتاب ابعاد این حوادث، گفت: ارتباط با خانواده‌های شهدا نباید به دیدار‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه شنیده‌شدن روایت‌های آنان، انتقال تجربه‌های زیسته و ماندگاری یاد شهدا در حافظه جمعی جامعه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نهمین جلسه شورای سیاستگذاری پویش اول خانواده شهدا، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با خانواده‌های شهدا، استمرار جریان روایتگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در تبیین حوادث دی‌ماه، گفت: روایت خانواده‌های شهدا، بخشی ارزشمند از حافظه تاریخی و اجتماعی جامعه است که باید با برنامه‌ریزی، پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، زمینه انتقال و ماندگاری آن فراهم شود.

یعقوب سلیمانی، با اشاره به اهمیت حضور در جمع خانواده‌های شهدا و آثار اجتماعی و فرهنگی این دیدار‌ها اظهار کرد: ارتباط با خانواده‌های شهدا نباید صرفاً در قالب دیدار‌های مناسبتی و مقطعی تعریف شود، بلکه لازم است این ارتباط به یک مسیر مستمر، هدفمند و اثربخش تبدیل شود؛ مسیری که در آن، ضمن تکریم خانواده‌ها، فرصت گفت‌و‌گو، شنیدن دغدغه‌ها، شناخت نیاز‌ها و بازتاب روایت‌های آنان نیز فراهم شود.

سلیمانی با اشاره به تجربه یکی از دیدار‌های اخیر با خانواده شهدا افزود: در جریان این دیدار، شاهد تأثیر عمیق حضور و گفت‌و‌گو بر اعضای خانواده بودیم؛ به‌گونه‌ای که یکی از افراد این خانواده پس از دیدار، درخواست داشت از این حضور و گفت‌و‌گو فیلم تهیه شود تا بتواند آن را برای دیگران نیز به نمایش بگذارد. این تجربه نشان می‌دهد که حضور مؤثر، شنیدن و گفت‌وگوی صمیمانه با خانواده‌های شهدا، فراتر از یک اقدام تشریفاتی، می‌تواند زمینه تقویت احساس همدلی، همراهی و تعلق خاطر را فراهم کند و در عین حال، ظرفیت‌های ارزشمندی برای روایتگری و انتقال تجربه در اختیار مجموعه‌های فرهنگی قرار دهد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: باید این فرصت‌ها را به برنامه‌هایی پایدار تبدیل کنیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که ارتباط با خانواده‌ها پس از پایان دیدار نیز ادامه داشته باشد. پیگیری مسائل، توجه به درخواست‌ها، فراهم‌کردن زمینه حضور خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از تجربه و روایت آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به عمق‌بخشی و اثربخشی این ارتباطات کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های درون‌سازمانی و بیرونی خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌های فرهنگی، نباید تنها به ظرفیت‌های موجود در یک مجموعه بسنده کنیم؛ بلکه باید با شناسایی ظرفیت‌های مردمی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های مختلف، زمینه اجرای برنامه‌هایی گسترده‌تر و مؤثرتر را فراهم کنیم. هم‌افزایی و مشارکت، می‌تواند به تقویت جریان روایتگری و افزایش دامنه اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی منجر شود.

سلیمانی همچنین نام‌گذاری برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی به نام شهدای میناب و لامرد را اقدامی مؤثر در جهت استمرار یاد و نام این شهدا و تبیین ابعاد حوادث دانست و گفت: نام شهدا باید در متن فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای حضور داشته باشد. نام‌گذاری برنامه‌ها به نام شهدا، زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با محتوا، روایت، برنامه‌های آگاهی‌بخش و فعالیت‌های مستمر همراه شود و مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، فرصت آشنایی با ابعاد مختلف زندگی، شهادت و پیام این شهدا را پیدا کنند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه روایت خانواده‌های شهدا از سرمایه‌های مهم فرهنگی برای جامعه به شمار می‌رود، تصریح کرد: روایتگری صرفاً بازگویی یک واقعه نیست، بلکه فرصتی برای انتقال ارزش‌ها، تجربه‌ها، احساسات و مفاهیمی است که در بطن آن حادثه شکل گرفته است. باید تلاش کنیم این روایت‌ها به شیوه‌های متناسب با مخاطبان مختلف، از جمله در قالب مستند، محتوای رسانه‌ای، برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های روایتگری و فعالیت‌های اجتماعی، ثبت، تولید و منتشر شود.

سلیمانی در پایان با تأکید بر لزوم نگاه برنامه‌محور و استمرار در فعالیت‌های مرتبط با خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: تکریم خانواده‌های شهدا، حفظ ارتباط با آنان، شنیدن روایت‌هایشان و فراهم‌کردن زمینه بازتاب این روایت‌ها در جامعه، باید در قالب یک جریان فرهنگی منسجم و پیوسته دنبال شود.