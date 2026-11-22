معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و همچنین صدور پروانه موقت بهره‌برداری بیمارستان نور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر روح‌الله تقوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، در این باره گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، پروانه بهره‌برداری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) با ظرفیت ۲۳۰ تخت و با مالکیت دانشگاه علوم پزشکی قم صادر شد.

وی با بیان اینکه این بیمارستان به همت مرحوم آیت‌الله العظمی خوانساری بنا شده است، افزود: با اخذ این مجوز، اکنون می‌تواند خدمات درمانی خود را به‌صورت رسمی و در قالب یک بیمارستان مستقل به شهروندان ارائه دهد.

وی تأکید کرد که این اقدام، گامی مهم در تثبیت جایگاه این مرکز و زمینه ساز توسعه خدمات درمانی استان است.

دکتر تقوی همچنین از صدور پروانه موقت بهره‌برداری بیمارستان نور خبر داد و افزود: این بیمارستان توسط نماینده آیت‌الله سیستانی در حال احداث است و با بهره‌برداری مرحله‌ای از فاز‌های مختلف، بخش نخست آن در آینده به چرخه خدمت‌رسانی اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که پس از تکمیل تمامی فاز‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بهره‌برداری کامل از بیمارستان نور انجام می‌گیرد و این مرکز در آینده نزدیک ظرفیت‌های جدیدی را به شبکه سلامت استان قم اضافه خواهد کرد.