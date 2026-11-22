شهروندان مشهدی می‌توانند موجودی من‌کارت خود را در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون مراجعه به باجه‌های شارژ از طریق اپلیکیشن «شهر من» افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد با اعلام فعال‌سازی قابلیت شارژ موبایلی من‌کارت در اپلیکیشن «شهر من» گفت: با اضافه شدن این امکان، شهروندان می‌توانند به‌سادگی و از طریق تلفن همراه، کارت شهروندی خود را شارژ کنند و برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نیازی به مراجعه حضوری برای افزایش موجودی نداشته باشند.

محمدرضا سمیعی افزود: کاربران پس از نصب اپلیکیشن «شهر من» و ورود به حساب کاربری خود، می‌توانند شماره من‌کارت را ثبت کنند و با استفاده از درگاه‌های پرداخت، مبلغ موردنظر را به‌صورت آنلاین به موجودی کارت خود بیفزایند.

وی با اشاره به تأثیر این خدمت بر سهولت استفاده از حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: شارژ موبایلی من‌کارت، امکان افزایش موجودی پیش از سفر را فراهم می‌کند و با کاهش نیاز به مراجعه به باجه‌ها و دستگاه‌های شارژ، از اتلاف وقت شهروندان نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی اظهار کرد: اپلیکیشن «شهر من» با هدف تجمیع خدمات دیجیتال شهری در یک بستر واحد توسعه یافته است و اضافه شدن قابلیت شارژ من‌کارت، دسترسی شهروندان به خدمات مرتبط با حمل‌ونقل عمومی را ساده‌تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در طراحی این خدمت، سهولت استفاده، امنیت پرداخت و دسترسی آسان کاربران مورد توجه قرار گرفته است تا شهروندان بتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، موجودی کارت خود را مدیریت کنند.

با فعال شدن این قابلیت، فرآیند شارژ من‌کارت از مراجعه به دستگاه‌ها و باجه‌های شارژ به تلفن همراه منتقل شده است؛ به این ترتیب، شهروندان می‌توانند پیش از آغاز سفر، موجودی کارت خود را افزایش دهند و با آمادگی بیشتری از اتوبوس و قطار شهری استفاده کنند.