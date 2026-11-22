دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: پویش «رود روان» را با هدف بازگشایی مسیر‌های انتقال آب و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه در آذربایجان غربی اجرامی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه "منظر" صداوسیمای مرکز استان گفت: میزان بارندگی هرچقدر هم که باشد، بخشی از آب‌های حاصل از بارش به دلایل مختلف به دریاچه ارومیه نمی‌رسد؛ بر همین اساس، پویش «رود روان» را با هدف بازگشایی مسیر‌های انتقال آب و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه طراحی کرده‌ایم.

رحمانی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل کشاورزی نیست، می‌توان از ظرفیت آب‌های موجود برای هدایت به دریاچه ارومیه استفاده کرد و این اقدام علاوه بر کمک به احیای دریاچه، تأثیر مثبتی بر زندگی و معیشت کشاورزان خواهد داشت.

به گفته وی احیای دریاچه ارومیه تنها یک موضوع زیست‌محیطی نیست، بلکه منافع آن به کشاورزان و تمامی آحاد جامعه بازمی‌گردد و حفظ این پهنه آبی در زندگی و آینده اقتصادی منطقه تأثیرگذار است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: به دلایل مختلف، مسیر جریان آب در برخی نقاط مسدود می‌شود و لایروبی رودخانه‌ها برای رفع این موانع ضرورت دارد، با وجود محدودیت منابع مالی دولت و امکانات دستگاه‌های اجرایی، از مردم، علاقه‌مندان و دلسوزان دریاچه ارومیه دعوت کرده‌ایم در پویش «رود روان» مشارکت کنند.

رحمانی ادامه داد: بازگشایی مسیر رودخانه‌ها علاوه بر کمک به تأمین آب دریاچه ارومیه، در کاهش خطر سیلاب نیز مؤثر است؛ چراکه در برخی مواقع، بارندگی‌ها به دلیل انسداد مسیر‌های عبور آب می‌تواند به مخاطره و خسارت برای مردم تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه محور اصلی برنامه‌های فائو، اصلاح شیوه‌های آبیاری است افزود: در کنار آن، جهاد کشاورزی و دانشگاه ارومیه نیز برای اصلاح الگوی کشت و بهبود روش‌های آبیاری همکاری می‌کنند.

رحمانی افزود: میزان مصرف آب در تولید برخی محصولات تفاوت قابل توجهی دارد؛ به‌عنوان نمونه، مصرف آب برای تولید سیب حدود سه برابر انگور است و این موضوع ضرورت توجه جدی به اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر را نشان می‌دهد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در همین راستا، اجرای طرح احداث کارخانه روغن‌کشی با سرمایه‌گذاری خارجی در استان در دستورکار قرار دارد تا با توسعه کشت کلزا در برخی مناطق، ضمن تأمین خوراک دام، بخشی از نیاز روغن استان نیز تأمین و زمینه اصلاح الگوی کشت فراهم شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه یک پهنه آبی گسترده با مساحتی بیش از پنج هزار کیلومتر مربع است و نباید از ابعاد و اهمیت آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پهنه‌های آبی منطقه غفلت کرد.

رحمانی افزود: این پهنه آبی در محدوده جغرافیایی استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی و بخشی از استان کردستان قرار گرفته و احیای آن برای مردم هر سه استان و تمام منطقه اهمیت دارد.