



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با محوریت بررسی چالش‌های ناشی از تغییر اولویت‌های ارزی، تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و مدیریت تأمین سوخت گلخانه‌ها در فصل زمستان برگزار شد و تصمیمات مهمی در راستای رفع موانع تجاری و تضمین پایداری تولید به تصویب رسید.

در این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی به‌دلیل تغییر اولویت‌های ارزی اظهار کرد لازم است برای واحد‌هایی که پیش از ابلاغ بخشنامه جدید ثبت سفارش انجام داده و کد‌های مربوطه را دریافت کرده‌اند، امکان ادامه فرآیند‌ها مطابق روال پیشین فراهم شود و مفاد بخشنامه جدید به سفارش‌های قبلی تسری پیدا نکند.

او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کالا‌هایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند افزود تغییر رویه‌ها و ضوابط ارزی نباید موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و توقف فرآیند تأمین کالا‌هایی شود که پیش از این مراحل قانونی ثبت سفارش و واردات را طی کرده‌اند.

حمیدیان همچنین پیشنهاد کرد برای تأمین مواد اولیه و قطعات، امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایر فعالان اقتصادی با سازوکاری کنترل‌شده و پس از تأیید دستگاه تخصصی فراهم شود؛ ضمن آنکه در صورت تغییر اولویت ارزی، وضعیت سفارش‌های ثبت‌شده پیشین باید متناسب با مرحله پیشرفت اجرایی تعیین تکلیف شود تا از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به دستور کار دوم نشست درباره تأمین سوخت گلخانه‌داران در فصل زمستان، بخش گلخانه‌ای را یکی از ارکان راهبردی اقتصاد و امنیت غذایی استان دانست و گفت استمرار فعالیت گلخانه‌ها به تأمین پایدار انرژی و حفظ دمای مناسب وابسته است و حتی قطعی کوتاه‌مدت گاز یا افت شدید فشار آن می‌تواند به آسیب جدی و در مواردی نابودی کامل محصول در حال کشت منجر شود.

حمیدیان با بیان اینکه استان فارس دارای ۶۶۸ هکتار گلخانه شامل ۶۸ هکتار راکد است که ۵۷ درصد گلخانه‌های فعال از گاز طبیعی استفاده می‌کنند تصریح کرد الزام گلخانه‌داران به استفاده از سوخت جایگزین بدون فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، مخازن ذخیره، تجهیزات دوگانه‌سوز و منابع مالی راهکار پایداری نیست.

او پیشنهاد کرد شرکت ملی گاز در دوره‌های محدودیت از قطع کامل گاز واحد‌های دارای محصول خودداری کرده و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز سهمیه سوخت جایگزین را پیش از اعمال محدودیت‌ها متناسب با سطح زیرکشت و نوع محصول تخصیص دهد. همچنین بر لزوم حمایت مالی و اعتباری جهاد کشاورزی برای تجهیز گلخانه‌ها به مخازن ذخیره و مشعل‌های دوگانه‌سوز تأکید شد.