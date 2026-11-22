معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین الزامات و مقررات استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های آموزش و پژوهش خبر داد و گفت: این ضوابط برای ابلاغ آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره ارائه درس هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و تعداد واحد‌های این درس افزود: در حال حاضر برای تمام رشته‌های فنی و مهندسی درس هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای استادان نیز کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی برگزار شده است و هم اکنون در حال توسعه این برنامه به سایر رشته‌ها هستیم. همچنین در کنار واحد‌های رسمی درسی، کارگاه‌های آموزشی جداگانه‌ای برای دانشجویان پیش‌بینی کرده‌ایم.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به نحوه استفاده دانشجویان از هوش مصنوعی تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی یک واقعیت است که می‌تواند فرصت باشد، اما اگر به‌درستی از آن استفاده نکنیم، به تهدید تبدیل خواهد شد.

واحدی ادامه داد: الزامات و مقررات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش و پژوهش تدوین شده و ابلاغ می‌شود.

وی درباره مجاز بودن استفاده دانشجویان از هوش مصنوعی گفت: دانشجویان قطعاً باید از این ابزار استفاده کنند، اما نحوه استفاده باید به‌گونه‌ای باشد که تفکر نقادانه آنها زیر سؤال نرود و تضعیف نشود؛ این موضوع اهمیت اساسی دارد.