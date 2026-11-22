اختصاص رتبه نخست کشوری معلمان همیار گاز به فرهنگی چهارمحال و بختیاری

اختصاص رتبه نخست کشوری معلمان همیار گاز به فرهنگی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: زینب خانی در طرح ملی «معلمان همیار گاز» (تبیین فرهنگ بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی) برای سومین سال متوالی رتبه نخست کشور را از آن خود کرد.

جهانبخش سلیمیان با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی الگوی مصرف بهینه و ایمن انرژی در مسیر توسعه پایدار، تأکید کرد که این امر نیازمند همراهی و مجاهدت سنگربانان تعلیم و تربیت است.