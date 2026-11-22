وزیر راه و شهرسازی، تأمین تجهیزات کمک‌ناوبری و رفع معارضات محدوده باند را دو اولویت اصلی برای فراهم شدن امکان نشست و برخاست هواپیما‌های پهن‌پیکر در فرودگاه رامسر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نشست با مسئولان استان در فرودگاه شهدای رامسر، تأمین تجهیزات کمک‌ناوبری و رفع معارضات محدوده باند را دو پیش‌نیاز توسعه این فرودگاه و فراهم شدن امکان نشست و برخاست هواپیماهای پهن‌پیکر دانست.

وی با اشاره به محدودیت‌های شرکت فرودگاه‌ها به‌دلیل شرایط جنگ گفت: خرید و تأمین تجهیزات کمک‌ناوبری مورد نیاز فرودگاه رامسر باید با جدیت دنبال شود تا انجام پروازها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر باشد.

وزیر راه و شهرسازی درباره معارضات محدوده باند نیز افزود: پیشنهاد شده است عملیات رفع معارضات به‌صورت فازبندی اجرا شود تا بخش‌هایی که امکان رفع مشکل آن‌ها فراهم‌تر است، در اولویت قرار گیرند.

صادق مالواجرد گفت: پس از بازگشت، جلسه‌ای با حضور سردار وحیدی و مسئولان استانی برای بررسی تأمین زمین معوض و چگونگی تهاتر اراضی برگزار می‌کنیم تا دست‌کم بخشی از معارضات باند برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در غرب مازندران افزود: این استان تنها مقصد گردشگری و سفرهای آخر هفته نیست، بلکه در شرایط خاص نیز در میزبانی از مردم کشور و افزایش تاب‌آوری ملی نقش دارد؛ از این رو توسعه زیرساخت‌ها باید با حفاظت از محیط زیست و توجه به مطالبات مردم همراه باشد.

تکمیل طرح‌های راه‌سازی در غرب مازندران

وزیر راه و شهرسازی، تکمیل آزادراه تهران ـ شمال را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه پیمانکاران، تونل‌ها و پل‌های قطعه دوم این آزادراه تا تابستان و پاییز سال آینده به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به دشواری‌های فنی اجرای این مسیر و تلاش مهندسان و کارگران ایرانی افزود: محدودیت‌های ترافیکی و یک‌طرفه شدن مسیر در برخی مقاطع، مشکلاتی برای تردد ساکنان روستاهای اطراف ایجاد می‌کند که در بازدید از مناطق دزدبن و کجور، بر ضرورت کاهش این مشکلات تأکید شد.

صادق مالواجرد درباره مسیر قزوین ـ الموت ـ تنکابن نیز گفت: پیشرفت فیزیکی قطعه پنجم این مسیر حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد است و عملیات اجرایی قطعه ششم نیز آغاز شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، بخش‌های اولویت‌دار این مسیر، به‌ویژه محدوده ابتدای مسیر تنکابن که با گره ترافیکی مواجه است، زودتر به بهره‌برداری برسد.

برنامه‌های تأمین مسکن در مازندران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت زمین برای ساخت مسکن در استان‌های شمالی گفت: وجود اراضی کشاورزی درجه یک و دو، حریم رودخانه‌ها و دریا و ملاحظات زیست‌محیطی، تأمین زمین در مازندران را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده است.

وی از مکان‌یابی دو شهرک مسکونی در شرق مازندران خبر داد و افزود: مراحل مربوط به این شهرک‌ها انجام شده و امیدواریم وارد مرحله ساخت‌وساز شوند. در غرب استان نیز بلندمرتبه‌سازی و مکان‌یابی شهرک‌های جدید برای پاسخ به نیاز مسکن مردم در حال بررسی است.

صادق مالواجرد بازنگری طرح‌های هادی روستایی را از راهکارهای دیگر تأمین مسکن دانست و گفت: محدوده روستاها باید متناسب با نیاز جمعیتی و مطالبات مردم بازنگری شود تا خانواده‌هایی که قصد سکونت در روستاها را دارند، امکان ادامه زندگی در این مناطق را داشته باشند.

وی درباره طرح‌های مسکن به‌جامانده از دولت‌های گذشته نیز افزود: برخی طرح‌ها پس از پنج سال تنها حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که برای رفع مشکلات آن‌ها و تعیین راهکارهای جایگزین اقدام شده است.

وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن استیجاری را راهکاری برای تأمین سرپناه خانوارهای کم‌درآمد دانست و گفت: همه خانوارها امکان خانه‌دار شدن به شکل ملکی را ندارند و باید برای دهک‌های یک تا چهار نیز راهکارهای مناسبی پیش‌بینی شود. مازندران در اجرای این طرح پیشگام بوده است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی طرح‌ها

صادق مالواجرد در پایان، قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها را ظرفیتی مناسب برای تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان ملی و استانی، مشکلات طرح‌های زیرساختی مازندران برطرف شود.