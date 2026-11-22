مقررات جدید بانک مرکزی روسیه برای ساماندهی معاملات سازمان‌یافته ارز‌های دیجیتال از امروز اجرایی شد و به بورس‌های این کشور اجازه می‌دهد پس از دریافت تأییدیه بانک مرکزی، معاملات رمزارز‌ها را در چارچوب ضوابط جدید راه‌اندازی کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، دستورالعمل شماره ۷۴۳۸-U بانک مرکزی روسیه درباره معاملات سازمان‌یافته ارز‌های دیجیتال از امروز، یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵، لازم‌الاجرا شده است.

بر اساس این دستورالعمل، بورس‌های روسیه می‌توانند با رعایت الزامات تعیین‌شده و پس از تأیید مقررات معاملاتی خود از سوی بانک مرکزی، معاملات سازمان‌یافته رمزارز‌ها را راه‌اندازی کنند.

ثبت و شناسایی شرکت‌کنندگان در معاملات، از جمله کارگزاران و مدیران سرمایه‌گذاری، ثبت سفارش‌ها و مبادلات، محاسبه قیمت‌های جاری و پایانی رمزارز‌ها و ارائه گزارش عملکرد به بانک مرکزی از جمله الزامات این مقررات است.

همچنین در صورت بروز شرایطی که ادامه معاملات را غیرممکن کند، امکان توقف مبادلات برای بورس‌ها پیش‌بینی شده است.

اجرای این دستورالعمل به معنای آغاز خودکار معاملات در همه بورس‌های روسیه نیست و هر بورس باید پیش از شروع فعالیت، ضوابط معاملاتی خود را به تأیید بانک مرکزی برساند.

در همین زمینه، بورس مسکو پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد از اول دسامبر معاملات آزمایشی بیت‌کوین، اتریوم و تتر را آغاز کند.