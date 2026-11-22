

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از دوشنبه ۲ آذر در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود و تیم ملی بانوان ایران در نخستین دیدار خود به مصاف هنگ‌کنگ می رود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های هنگ‌کنگ، چین، تایلند و ژاپن هم‌گروه است، از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران نخستین بازی خود را مقابل هنگ‌کنگ برگزار می‌کند تا کار خود را در این دوره از مسابقات آغاز کند.

بانوان هندبال ایران در سه دوره گذشته قهرمانی آسیا موفق به قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر شده‌اند و جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده‌اند. ملی‌پوشان ایران در این دوره نیز به دنبال تکرار موفقیت‌های گذشته و کسب سهمیه جهانی هستند.

تیم ملی هنگ‌کنگ از تیم‌های باسابقه مسابقات قهرمانی آسیا به شمار می‌رود که از دومین دوره برگزاری این رقابت‌ها در آن حضور داشته است. بهترین عملکرد این تیم کسب عنوان پنجم بوده و هنگ‌کنگ در دوره گذشته نیز در جایگاه هفتم قرار گرفته است.

ملی‌پوشان هندبال ایران را در این رقابت‌ها نفرات زیر تشکیل می‌دهند:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

برنامه دیدار‌های تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله گروهی این مسابقات نیز به شرح زیر است:

دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – هنگ‌کنگ

سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰

ایران – چین

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.