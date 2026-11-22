به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون عمرانی استاندار کرمان، در جلسه هفتگی انرژی خورشیدی گفت: سهم استان کرمان از ظرفیت اختصاص‌یافته برای ایجاد درآمد پایدار فرزندان فاقد شغل شهدا، ۳۰۰ مگاوات است که کلیات آن در تهران به تصویب رسیده است.

وی افزود: تفاهم‌نامه اجرای این طرح به‌زودی با حضور استاندار کرمان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس‌جمهور در امور ایثارگران منعقد می‌شود و دستگاه‌های مرتبط با محوریت شرکت برق منطقه‌ای باید جانمایی و تقسیم ظرفیت نیروگاه‌ها را انجام دهند.

ذاکری‌هرندی با تأکید بر اعلام نقاط پیشنهادی به بنیاد شهید حداکثر تا هفته آینده، خاطرنشان کرد: بنیاد شهید اجرای ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در کشور دنبال می‌کند و این طرح علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای فرزندان شهدا، به رفع ناترازی انرژی نیز کمک خواهد کرد؛ بنابراین تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی باید با سرعت پیگیری شود.