به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سیدقاسم قریشی» در مراسم سومین دوره جام رسانه امید که صبح امروز (یکشنبه) در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج و خیرمقدم به اصحاب رسانه داخلی و خارجی، از همت سازمان بسیج رسانه، دبیر و داوران این رویداد تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که این رویداد ماندگار و اثرگذار باشد.

سردار قریشی در ادامه و در تشریح یک خبر خوب برای ملت ایران، گفت: فرمانده معظم کل قوا دستوری را به فرماندهان مسلح ابلاغ کردند و فرمودند که محدودیت بُرد سلاح‌ها برداشته شد و محدودیت جغرافیایی نیز برای نیرو‌های مسلح وجود ندارد؛ معنای این سخن آن است که باید متناسب با تهدید، هر کسی در هر کجا با هر وسیله‌ای ملت ایران را تهدید کند، پاسخ داده شود.

وی با اشاره به فرمایشات امام شهید افزود: همان‌طور که امام شهیدمان فرمودند اگر یکی بزنید ده تا می‌خورید و یا دوران بزن‌دررو گذشته است، امام حاضر و شاهدمان نیز فرمودند حالا که آمریکایی‌ها صد‌ها کیلومتر از مرز ما از ترس دور شده‌اند و از پایگاه‌های دوردست استفاده می‌کنند، دستور قبلی به دستور جدید تبدیل شده است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: دستور قبلی امام شهیدمان متناسب با تهدید بود و برآورد نظامی، تهدید را در حدود ۲۰۰۰ کیلومتر می‌دید. امام شهیدمان فرمودند که نیاز نیست که موشک‌ها یا سلاح‌های دیگر ما مانند پهپاد‌ها بیشتر از ۲۰۰۰ کیلومتر بُرد داشته باشند. البته هوشمندانه دستور دیگری هم دادند و آن اینکه دقت موشک‌ها باید میلی‌متری و سانتی‌متری باشد؛ یعنی موشکی که ۲۰۰۰ کیلومتر بُرد دارد اگر هدفی در یک‌به‌یک قرار گرفت، باید مرکز آن هدف را مورد اصابت قرار دهد.

وی ادامه داد: این به معنای آن است که در صورت تصمیم بر افزایش بُرد موشک‌ها، یکی از راهکار‌ها این است که با تغییر جزئی می‌توان بُرد آنها را چند برابر کرد. خبر خوش این است آنچه بنده شنیده‌ام و اطلاع دارم، این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد نیرو‌های مسلح از جهت تجهیزات، سلاح، اطلاعات و قدرت آتش محقق شده است.

سردار قریشی تأکید کرد: آمریکایی‌ها فکر نکنند که با رفتن به شعاع هزار کیلومتری یا ۲۰۰۰ کیلومتری در امان خواهند بود؛ همان‌طور که قبلاً موشک‌های ایرانی را فتوشاپ و آبگرم‌کن می‌خواندند، اکنون در آن فاصله هم احساس امنیت نخواهند کرد و تصمیم و اراده رهبری در موقع لزوم ان‌شاءالله توسط نیرو‌های مسلح عملی خواهد شد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشبیه جام رسانه امید به رزمایش و بازی جنگ در عرصه نظامی گفت: در رزمایش، نیرو‌ها بر اساس برآورد‌ها و طرح‌های عملیاتی، خود را برای مواجهه واقعی با دشمن آماده می‌کنند و جام رسانه امید نیز فرصتی برای تمرین و آمادگی فعالان رسانه‌ای در مواجهه با جنگ رسانه‌ای است.

سردار قریشی با اشاره به اینکه جام رسانه امید در سال گذشته بیش از یک میلیارد بازدید به ثبت رساند، ابراز امیدواری کرد: امسال نیز این رویداد با رشد چشمگیر و رکوردشکنی همراه باشد.

وی با تأکید بر اینکه جبهه رسانه مهم‌ترین ابزار جنگ شناختی و جنگ نرم و تکمیل‌کننده جنگ سخت است، خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای افسران، فرماندهان و جنگاوران جبهه رسانه‌ای هستند و جام رسانه امید می‌تواند زمینه آمادگی و تقویت توانمندی آنان را برای مواجهه با جنگ رسانه‌ای فراهم کند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: برخلاف رزمایش‌های نظامی که با تمرینات عملیاتی و شبیه‌سازی شرایط میدان نبرد همراه است، فعالان رسانه‌ای در این رویداد با عرصه‌ای واقعی مواجه‌اند و باید برای نقش‌آفرینی مؤثر در میدان جنگ روایت‌ها آمادگی پیدا کنند.

سردار قریشی با تأکید بر لزوم روایت و تبیین پیشرفت توسط اصحاب رسانه گفت: اصحاب رسانه باید علاوه بر روایت و تبیین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران، روند مستمر و روزافزون پیشرفت و قوی‌تر شدن کشور را نیز به تصویر بکشند و در تحقق راهبرد «ایران قوی‌تر» نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: روایت و تبیین پیشرفت‌های کشور، علاوه بر ایجاد انگیزه در میان مجاهدان و فعالان عرصه پیشرفت، موجب تقویت امید در جامعه می‌شود.

سردار قریشی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی درباره دستاورد‌های پس از انقلاب اسلامی گفت: باید دستاورد‌های ایران در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، پزشکی و سایر عرصه‌های علمی و تخصصی را به‌درستی برای مردم تبیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ رسانه‌ای خود تلاش می‌کند عظمت ایران و عزتی را که در سایه خودباوری و نقش‌آفرینی مردم به دست آمده است، نادیده بگیرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیشنهاد کرد دو موضوع نیز در دستور کار مسئولان رویداد قرار گیرد: نخست، کار روی شکست مذبوحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و قدرت و اقتدار ملت ایران و دوم اینکه برای گرامی‌داشت سالگرد شهادت امام شهیدمان آمادگی داشته باشیم.

سردار قریشی با اشاره به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد میان آمریکا و شوروی گفت: آنچه موجب فروپاشی شوروی شد، نه قدرت نظامی و نه قدرت اقتصادی غرب بود، بلکه به اعتقاد برژینسکی، پیروزی غرب در جنگ رسانه‌ای و از طریق رادیو آمریکا و بی‌بی‌سی محقق شد. امروز با افزوده شدن ابزار‌های جدید، این جنگ بسیار متفاوت‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

وی با اشاره به وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان و استناد به خاطرات فرح پهلوی و کتاب «دو سفیر»، تصریح کرد: در دوره پهلوی، منافع ایران مورد توجه نبود، بلکه منافع آمریکا و انگلیس مدنظر بود و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با دیکته بیگانگان اتخاذ می‌شد.

سردار قریشی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فکری و فرهنگی بود، گفت: انقلاب اسلامی مهم‌ترین حقوق ملت ایران از جمله حق تعیین سرنوشت، استقلال، احیای هویت ملی و دینی و آزادی را به مردم بازگرداند و امروز رسانه‌ها وظیفه دارند این دستاورد‌ها را روایت کنند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش اتکای به مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به تشریح آسیب‌ها و خیانت‌های رژیم پهلوی به ملت ایران اظهار داشت: مردم ایران از وابستگی‌ها و خیانت‌های این رژیم کم آسیب ندیدند؛ چه هزاران نفری که در زندان‌های ساواک به شهادت رسیدند و چه خود ایران که تکه‌تکه شد.

وی با اشاره قرارداد ۱۹۱۹ روی کار آمدن رضاخان توسط انگلیسی‌ها گفت: اولین جایزه انگلیسی‌ها به رضاخان، تمدید این قرارداد با شرایطی بدتر و وحشتناک‌تر بود. در زمان پهلوی پدر و پسر، بدون جنگ و تنها با دستور انگلیسی‌ها بخش‌های مهمی از ایران جدا شد.

وی در تشریح جدایی بخش‌های مختلف کشور افزود: از اروندرود که با حکم رضاخان حق کشتیرانی عراق در آن نادیده گرفته شد و بعد‌ها صدام مدعی تمام آن شد، تا ارتفاعات آرارات در مرز با ارمنستان که به نوار باریکی تبدیل شد و بخش وسیعی از آن با فشار انگلیسی‌ها به ترکیه داده شد. همچنین ارس برای تحویل روس‌ها به شوروی واگذار شد و مهم‌تر از همه، مروارید خلیج فارس یعنی بحرین که رضاخان زمینه‌سازی جدایی آن را فراهم کرد و محمدرضا نیز آن را تکمیل کرد.

سردار قریشی با اشاره به واکنش محمدرضا پهلوی به اعتراض مردم درباره بحرین خاطرنشان کرد: او در پاسخ به اعتراضات گفت که دخترمون بوده، بزرگ شده، دلم می‌خواسته شوهرش بدیم. طبق طرحی که در خاطراتش نیز آمده، قرار بود طی عملیاتی بحرین را بگیرد و اعلام پیروزی کند، اما به محض ورود انگلیسی‌ها حرف خود را پس گرفت و اولین کسی بود که حاکم دست‌نشانده انگلیس بر بحرین را در ایران پذیرایی و آن را جدا کرد.

وی با اشاره به رفتار رضاخان در زمان اشغال ایران توسط متفقین تصریح کرد: رضاخان به محض شنیدن خبر ورود متفقین از مرز‌های شمال و جنوب، نه برای نظم و انضباط ایران فکری کرد و نه برای دفاع از کشور؛ بلکه مردم ایران را در مقابل سربازان وحشی آمریکایی، روسی و انگلیسی تنها گذاشت و حتی برای خوش‌خدمتی، سربازان را از پادگان مرخص کرد.

سردار قریشی با اشاره به هوشمندی امام راحل (ره) در اتکا به مردم به جای دولت‌های بیگانه گفت: مردم ایران با اقتدار و توانمندی و با رهبری امام راحل، حکومت را به دست مردم سپردند. رهبران ما تجربه تاریخی بزرگی داشتند و دیده بودند که حکومت‌های مردمی در اندونزی و آمریکای لاتین توسط همین خبیث‌ها سرنگون شدند و در خود ایران، مصدق توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها سرنگون شد.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از جلسات متعدد برای آسیب زدن به ایران بود که مهم‌ترین آن، جلسه سران اروپا و آمریکا بود که پس از ناامیدی از حفظ پهلوی، بحران‌های پی‌درپی برای ایران ایجاد کردند. اما هوشمندی امام راحل (ره) اتکا به مردم به جای اتکا به دولت‌های بیگانه بود و به همین جهت دستور تشکیل بسیج را دادند.

سردار قریشی با اشاره به تهدیدات اولیه انقلاب گفت: دشمن سعی کرد ابتدا توسط ضد انقلاب در کردستان، آذربایجان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و حتی در داخل ایران در جنگل و شهر‌های بزرگ مثل تهران توسط منافقین و کمونیست‌ها درگیری ایجاد کند و ایران را تکه‌تکه کند. امام (ره) مأموریت نظامی را از مردم خواستند و فرمودند ۲۰ میلیون جوان ایرانی، ۲۰ میلیون تفنگدار.

وی تصریح کرد: این بسیج مردمی به جای اتکای حکام ایران به آمریکا و انگلیس جواب داد و ما را در یک جنگ هشت ساله وسیع که به تعبیر درست‌تر، جهانی بود، نه جنگ ایران با عراق، چون همه دنیا در عقب عراق قرار داشتند و همه سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار او بود، به پیروزی رساند و این ایران بود که با اتکا به مردمش توانست اراده خود را بر دشمن تحمیل کند و صدام در آخرین نامه‌اش به رئیس‌جمهور ایران نوشت آنچه شما می‌خواستید.

سردار قریشی با اشاره به امید واهی دشمنان پس از دفاع مقدس گفت: دشمنان می‌گفتند ایرانی که ۸ سال درگیر جنگ بوده و بی‌کفایتی‌های رژیم پهلوی را داشته و از نظر زیرساخت‌ها عقب افتاده است، حتماً بعد از جنگ دچار سقوط خواهد شد و خود به خود از بین خواهد رفت. اما این همراه بود با آغاز رهبری امام شهیدمان و راهبردی که اتخاذ کردند، یعنی راهبرد ایران قوی.

وی افزود: امام فرمودند ایران باید به سمت قوی شدن برود؛ نه تنها خواستن و هدف‌گذاری کردن، بلکه اعتماد کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن و در ابعاد مختلف تلاش را انجام دادن.

سردار قریشی با اشاره به وضعیت کشور پیش از انقلاب اظهار داشت: علیرغم تبلیغات دروغین سلطنت‌طلبان و حامیان اسرائیلی و آمریکایی‌شان، آنچه از دوران ستمشاهی به ارث بردیم یک درآمد نفتی بزرگ بود که سرمایه آن توسط همین طاغوت یغما رفت و آنچه به جا گذاشته بودند عقب‌افتادگی بود.

وی در تشریح عقب‌افتادگی‌های دوران پهلوی گفت: کل پزشکان ایران ۱۴ هزار نفر بودند که ۷ هزار نفر آنها پزشکان یا دانشجویان پزشکی و پرستاران هندی، بنگلادشی، پاکستانی و فیلیپینی بودند و پزشکان عمدتاً پزشکان عمومی بودند. ما نیازمند پرستاران و دانشجویان پزشکی هندی و پاکستانی بودیم. در حوزه زیرساختی، در ساخت سد، حتی در ساخت سیلو‌های گندم و نصب دکل‌ها ناتوان بودیم.

سردار قریشی با اشاره به نمونه‌ای از وابستگی دوران پهلوی خاطرنشان کرد: در خود تهران فقط چند پُل داشتیم. بیاد دارم که در سال ۶۰ از پُل حافظ می‌خواستیم عبور کنین اما، بسته بود. گفتند موادی هست که این پُل را ترمیم می‌کند و ایران آن را ندارد؛ به خاطر بارندگی لغزنده است و باید آن مواد را وارد کنیم. آن مواد را هم غربی‌ها برای ما ساخته بودند.

وی افزود: در حوزه داروسازی بیش از ۹۰ درصد داروی ما از خارج وارد می‌شد و هرگونه عمل جراحی پیشرفته و مهم باید در انگلیس، آلمان و جای دیگر انجام می‌شد. در حوزه نظامی حتی قادر به ساخت تفنگ ژ۳ نبودیم و فقط مونتاژ می‌کردیم؛ خمپاره و موشک که بماند. خلبانان غیور ما که از استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند و مهندسان پرواز ما، حتی برای تعویض جزئی‌ترین و کم‌خاصیت‌ترین قطعه هواپیما مجاز نبودند و حق دخالت نداشتند.

سردار قریشی با اشاره به واقعی بودن صحنه‌های فیلم «زیر خاکی» گفت: آنچه در فیلم زیر خاکی دیدید که آن دو خلبان به عنوان طنز به سراغ موشک می‌روند، واقعیت دارد. دو نفر از بچه‌های نیروی هوایی تصمیم می‌گیرند ببینند ایراد یک موشک چیست که از چند موشک تعداد قابل توجهی دچار مشکل می‌شوند و باید با پول ایران به آمریکا برود، تعمیر شود و برگردد. آنها می‌برند و درست می‌کنند، اما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برایشان پرونده درست می‌کنند.

وی با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی تصریح کرد: آن کشور امروز در حوزه پزشکی با کشور‌های اروپایی رقابت می‌کند، در درمان بیماری سرطان کودکان جزو کشور‌های اول دنیاست و رقیبش فقط آمریکاست، در پیوند کبد، پیوند کلیه، جراحی مغز و جراحی قلب جزو کشور‌های برتر دنیاست.

سردار قریشی با اشاره به فرمایشات شهید سلیمانی فرمانده شهید سازمان بسیج درباره پیشرفت شهرستان فارسان گفت: قبل از انقلاب در فارسان حتی پزشک عادی هم نبود، اما امروز پیوند کبد در این شهرستان انجام می‌شود. بسیاری از پول‌های امروز ما از کشور‌های اروپایی و غربی برای طول درمان هم به جهت اعتماد و هم به جهت ارزانی هزینه درمان در کشورمان به ایران می‌آید.

وی در ادامه با اشاره به بحران کرونا و واکسیناسیون گفت: شما شاهد بودید که کشور‌های اروپایی بر سر داشتن ماسک با هم دعوا می‌کردند و فیلم‌های آن در فروشگاه‌ها و فرودگاه‌ها منتشر شد. همسایگان از یکدیگر ماسک سرقت می‌کردند، اما با همت بچه‌های بسیج ما آنقدر تولید داشتیم که مازاد آن به چین و برخی کشور‌ها صادر شد.

سردار قریشی تصریح کرد: وقتی نوبت به واکسن رسید، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فکر کردند فرصت برای امتیازگیری است، اما ایران جزو اولین کشور‌هایی بود که واکسن ساخت. اولین واکسن تحت عنوان واکسن برکت توسط یک تیم بسیجی ساخته شد و بعد واکسن‌های بعدی نیز تولید شد. واکسن ایرانی اثربخشی و بدون عوارض بودنش از بقیه واکسن‌ها بهتر جواب داد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی کشور اظهار داشت: در بحث بهداشت و درمان، کمترین روستایی به آب بهداشتی، گاز و برق دسترسی داشتو این موارد به عشایر هم نمی‌رسید. حتی در همین تهران، ما در دوره ابتدایی‌ام در میدان شهدا آب لوله‌کشی نداشتیم و از کم فشاری آب جابجا می‌کردند. اما امروز ایران جز سه کشور اول سدساز دنیاست و در تمام رقابت‌ها برنده می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت مهندسی کشور گفت: یک تیمی به چین رفته بود و می‌گفت در شانگهای یک خیابان را دو طبقه کرده‌اند و ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر طبقه دوم ساخته‌اند. امروز این اقدامات و ساخت و ساز‌ها جزو اسباب‌بازی و تفریحات مهندسین ایرانی است. پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های نفت و گاز و پتروشیمی در عسلویه توسط متخصصین و مهندسین ایرانی ساخته شد. در اوایل تحریم، شرکت‌هایی از ایتالیا و ژاپن و چین کار را رها کردند و رفتند، اما دلاورمندان و مهندسان ایرانی‌مان آن را ساختند.

سردار قریشی در ادامه با اشاره به دوران دفاع مقدس و محدودیت‌های تسلیحاتی گفت: در اوایل جنگ تحمیلی با تفنگ‌های شکاری می‌جنگیدیم. در عملیات بزرگی مثل بیت‌المقدس فشنگ و تفنگ نداشتیم و به بچه‌ها می‌گفتیم بروید از عراقی‌ها بگیرید. به خمپاره‌انداز گفته می‌شد در روز حق داری سه خمپاره شلیک کنی، مگر در جنگ سهمیه‌بندی می‌کنند؟ چون در تحریم بودیم و خودمان قادر به ساخت نبودیم. در مقابل، عراق کلکسیونی از سلاح و تجهیزات غربی و شرقی را در اختیار داشت و کشور‌های اروپایی همانند آلمان و انگلیس و آمریکا سلاح‌های میکروبی و شیمیایی برای عراق ساختند. امروز بیش از ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی داریم که برای درمان وقتی می‌رفتند، اروپایی‌ها کاربرد و اثر سلاح‌های شیمیایی و میکروبی‌شان را آزمایش می‌کردند و هر بار کشنده‌تر و خطرناک‌تر از قبل تحویل صدام می‌دادند.

وی افزود: امام عزیز ما حتی آن موقعی که می‌توانستیم موشک را از کشور‌های تازه مستقل شده شوروی سابق به قیمت ارزان بخریم، فرمود خیر، بروید خودتان بسازید. با فرمایش ایشان نیرو‌های جان‌برکت هوافضای سپاه و بخش تحقیقات و وزارت دفاع کار کردند و به جایی رسیدیم که امروز موشک‌هایی ساختیم که بیش هزار متر برد دارد. در دانشگاه قم بیاد دارم که یک بار سخنرانی داشتم و گفتم ما افتخار می‌کنیم که امروز موشک ساختیم که زیر هزار متر کیلومتر برد دارد. چند نفر اساتید دانشگاه شبهه ایجاد کردند و گفتند مگر می‌شود؟ گفتیم چرا نمی‌شود؟ گفتند برای اینکه علوم متعدد می‌خواهد. ما در دوره دفاع مقدس بعضی از این سلاح‌ها را به خواب هم نمی‌دیدیم. پیشرفته‌ترین سلاح پیش پا افتاده مثل آرپی‌جی بود که رزمنده‌های ما موشک ضد تانکشان آرپی‌جی بود. همین آرپی‌جی را هم به حسرت می‌بردیم. شهید چمران مهمات یاسر عرفات را یک جا به غنیمت گرفت و برای ما آورد.

سردار قریشی در ادامه با تأکید بر نقش خودباوری و اعتماد به جوانان گفت: یک بار از من پرسیدند مگر زمان طاغوت جوانان نبودند؟ رمز موفقیت چیست؟ گفتم رمز موفقیت دو چیز است که اول خودباوری که امام راحل و امام شهید در جوانان القا کردند و جا انداختند، دوم اعتمادی که امام شهید به جوانان ایرانی کردند.

وی تأکید کرد: این اعتماد و باور به جوانان و آن خودباوری که در بین مردم ایران ایجاد کردند، پیشرفت ایجاد کرد که شما یکی از ثمرات بزرگش را در حوزه خدمات‌دهی به مردم در حوزه درمان، دارو و زیرساخت‌ها می‌بینید و مهم‌ترینش را در بعد نظامی می‌بینید.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: در این جنگ‌ها تمامی تکنولوژی غرب و تجهیزات غرب در مقابل ایران قرار گرفت. البته ایران به تفنگ برنو لر بختیاری اتکا داشت و به موشک دوربرد نقطه‌زن حاج مجید نقطه‌زن هم اتکا داشت و هر دو را به کار گرفت. فردوسی برای خارج کردن ذهن ایرانی‌ها از ترس و نگرانی ناشی از حمله مغول، شاهنامه را نوشت و افسانه‌سرایی کرد و موفق شد در تزریق روحیه سلحشوری به مردم ایران. اما در ایران بعد از انقلاب به صورت واقعی این اتفاق افتاد. این روحیه و توانمندی در ابعاد مختلف متکی بر پیشرفتی است که معتقدیم معمارش امام شهید بود.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: در حوزه سلول‌های بنیادی، مصاحبه مرحوم آقای کاظمی و همکارانش را ببینید. چه کسی به دانشمندان سلول‌های بنیادی چنان اعتماد به نفسی داد و حمایتی کرد که امروز در ردیف چند کشور اول قرار داریم؟ در بحث انرژی هسته‌ای با همه تحریم‌ها و فشار‌ها و کارشکنی‌ها در چه سطحی از موفقیت قرار گرفتیم؟

سردار قریشی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: آنچه که ما انتظار داریم این است که شما عزیزان به عنوان افسران جنگ نرم و حافظان منافع ملت ایران، حقایق، برجستگی‌ها، موفقیت‌ها و عوامل و علل آن را بیان و منتشر کنید و با استفاده از ابتکار‌ها و خلاقیت‌هایی که دارید، کمک کنید تا روحیه امید در مردم ما تقویت شود، هم دشمن مأیوس شود و هم پیشرفت ما بهتر سامان بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر جنگ روانی دشمن افزود: در یک دوره نظرسنجی در تهران و لندن صورت گرفت و پرسیده بودند دزدی در تهران بیشتر است یا در لندن. در هر دو شهر گفته بودند در تهران، در صورتی که در واقعیت در لندن چند برابر تهران است. در همه ابعاد همین مشکل را داریم و باید با جنگ روانی که دشمن دارد مقابله کنیم. شما اگر شبکه معاند اینترنشنال را ببینید، فکر می‌کنید که همه ایران همین الان سقوط کرده است و اینها ناشی از جنگ رسانه‌ای دشمن است که باید با آن مقابله کرد.

سردار قریشی با اشاره به ضرورت شناخت تاریخ معاصر تصریح کرد: اگر کسی اطلاعات کامل در مورد خیانت‌ها، جنایت‌ها و بی‌لیاقت‌های پهلوی داشته باشد، می‌داند که از قاجار بی‌عرضه‌تر و خبیث‌تر و خائن‌تر در حق ملت ایران بودند.

سردار قریشی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های رهبری انقلاب اسلامی و انتقال شجاعت، صلابت و هوشمندی از امام به رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: همان‌طور که رهبری معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، ایران باید روزبه‌روز قوی‌تر شود، به‌گونه‌ای که بتواند دشمن را در هر نقطه‌ای که لازم است مجازات کند و در تنبیه متجاوز هیچ محدودیتی نداشته باشد.

وی با اشاره به نقش قدرت دفاعی کشور در معادلات منطقه‌ای افزود: تصور کنید ایران بدون موشک و پهپاد‌های موجود چه وضعیتی داشت؛ آیا کشور‌های منطقه جرئت نمی‌کردند به ایران زور بگویند؟ آنچه موجب شد ابرقدرت‌ها و ناتو با وجود برخورداری از هواپیما‌های پیشرفته و پایگاه‌های متعدد، به استیصال بیفتند و از طریق واسطه‌هایی همچون قطر، پاکستان و کشور‌های اروپایی و عربی خواستار توقف درگیری شوند، همان توان بازدارنده ایران بود.

سردار قریشی با تأکید بر سه توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام و وحدت و حضور در صحنه تصریح کرد: حضور مردم در صحنه همواره اثرگذار و بازدارنده بوده و به نفع ایران تمام شده است؛ همانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس و ۱۹ دی. اما امروز یک تفاوت مهم وجود دارد و آن اینکه جبهه نبرد ما تنها به تنگه هرمز یا مرز‌های غربی و شرقی محدود نیست؛ از لانچر‌های موشکی نیرو‌های ارتش و سپاه و فراجا تا میدان و خیابان، همه بخشی از این جبهه‌اند.

وی افزود: حضور مردم در میادین و خیابان تنها ابراز احساسات و اعلام پشتیبانی نیست؛ تحلیل دشمنان ما این است که اگر میدان و خیابان خلوت شود، همچون خفاشان خون‌آشام در کمین نشسته، جنایت خواهند کرد؛ بنابراین حضور مردم با وحدت، انسجام و گوش‌فرمانی به ولی فقیه، خود یک عامل بازدارنده راهبردی است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان خاطرنشان کرد: در سه دوره رهبری، هیچ‌یک از رهبران انقلاب حتی یک آجر یا یک متر موکت برای خود تهیه نکردند و همواره از منافع ایران حمایت کردند. جنگ هشت ساله را امام راحل با پیروزی اداره کرد، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را امام شهید با پیروزی مدیریت کرد و امروز نیز رهبر رشیدمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با پیروزی پیش می‌رود و شکست‌های متعددی بر دشمن وارد کرده است. ان‌شاءالله با لطف خدا و حمایت شما سربازان دفاع از اندیشه و آزادی‌خواهی ملت ایران، پیروزی نهایی را به دست خواهیم آورد.