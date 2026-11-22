رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهادت ۶۲۳ کودک در جنگ ۱۲ روزه، از رسانه‌ها و نهاد‌های حقوقی کشور خواست با تبیین ابعاد جنایات علیه کودکان، صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرنگار صدا و سیما ,سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم گرامیداشت شهدای کودک که با حضور معاون زنان رییس جمهور و سخنگوی دولت و خانواده شهدا برگزار شد، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شهادت ۶۲۳ کودک در این جنگ، نقش رسانه‌ها را در انعکاس ابعاد این جنایات فراتر از تصویربرداری و انتشار تصاویر دانست و خواستار همکاری رسانه‌ها و بخش‌های حقوقی کشور برای رساندن صدای کودکان مظلوم ایران به افکار عمومی جهان شد.

وی در ادامه با اشاره به آمار بالای شهدای کودک در جهان و به‌ویژه جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان، بر ضرورت تبیین ابعاد این جنایات در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

موسوی با بیان اینکه شهادت حتی یک کودک نیز برای جامعه بشری قابل تحمل نیست، گفت: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۲۰ هزار کودک در جهان کشته یا مجروح شده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که مسئولیت ما را در قبال کودکان مظلوم و بی‌گناه سنگین‌تر می‌کند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با انتقاد از بی‌اثر ماندن کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در حمایت از کودکان افزود: با وجود این همه قوانین و اسناد حقوقی، همچنان شاهد بی‌رحمی و جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه هستیم.