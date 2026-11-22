مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کشف سومین مزرعه غیرقانونی استخراج رمزارز در سال جاری که با استفاده از سوخت گاز، انرژی مورد نیاز خود را تامین می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته، همکاران منطقه برق چهاردانگه موفق به شناسایی یک مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۱۴۳ دستگاه شدند که انرژی مورد نیاز خود را از طریق سوخت گاز تامین می‌کرد.

وی افزود: توان مصرفی این دستگاه‌ها ۴۵۸ کیلووات و انرژی مصرفی آنها بیش از ۴ میلیون کیلووات ساعت معادل مصرف برق ماهیانه ۱۳ هزار ۳۶۲ خانوار در فصل گرم سال است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۵ مزرعه با هزار و ۲۳۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

محمودی، توان مصرفی این دستگاه را ۳ هزار و ۹۴۲ کیلووات عنوان و خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها از هدررفت بیش از ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی معادل برق مصرفی ماهیانه ۱۱۵ هزار و ۲۰۷ خانوار در فصل گرم سال جلوگیری به عمل آمد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از کمبود سوخت نیروگاهی در فصل سرد سال، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز در استان تهران با قاطعیت دنبال می‌شود.