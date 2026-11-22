استاندار اردبیل گفت: با هدف مقابله با تخلفات نانوایی‌های استان ، کارت‌های پرتراکنش شناسایی و پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای آرد و نان با تاکید بر احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌ها و عوامل زیرمجموعه در رفع مشکلات آرد و نان، توزیع آرد بر اساس ثبت سامانه را اقدام دولت در راستای جلوگیری از فروش خارج از شبکه دانست.

استاندار اردبیل اظهار کرد: همه می‌توانند تا پنج برابر سهمیه خود نان تهیه کنند و هدف برخورد با متخلفان و فروشندگان آرد یارانه‌ای است.

امامی یگانه گفت: طرح‌های مرتبط با آرد و نان ارتباطی با قیمت و سرانه مصرف مردم نداشته و فقط برای مقابله با تخلفات این صنف پیش‌بینی و اجرا می‌شود.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ضرورت اجرای هوشمندسازی حمل‌ و نقل و توزیع آرد از کارخانه‌ها به نانوایی‌ها تا ۲ ماه آینده، خواستار رصد جدی و مستمر توزیع آرد به‌ طور هوشمند و برخورد با متخلفان شد.

امامی یگانه ادامه داد: لازم است شرکت‌های توانمند و متعهد توزیع‌کننده آرد در استان فعال و بازرسی‌ها از روند توزیع آرد از مبدا تا مقصد تقویت شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه کمبودی در زمینه آرد شهری، روستایی و عشایری نداریم گفت: ۱۹۰ هزار تن گندم تا پایان سال برای استان ذخیره شده است.

امامی یگانه افزود: گندم مورد نیاز استان تا پایان سال زراعی آینده برای تامین آرد ذخیره شده است.

وی بیان کرد: لازم است برای توزیع عادلانه سهم آرد عشایر و روستاییان، حتما اطلاعات متقاضیان در سامانه ثبت شود.

امامی یگانه توجه به ارتقای کیفیت پخت نان در استان را یادآور شد و خواستار توجه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و حوزه‌های مرتبط برای بهبود کیفیت پخت نانوایی‌ها از جمله آموزش و توانمندسازی نانوایان شد.