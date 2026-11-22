به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست استان در نشست کارگروه محیط زیست با اعلام این خبر گفت: مشارکت مردمی و کار گروهی، محور اصلی تحقق اهداف محیط‌زیستی است.

بازگیر با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در حل چالش‌های محیط‌زیستی گفت: ریشه بسیاری از مشکلات، از جمله نابسامانی در مدیریت پسماند، مسائل فرهنگی و اجتماعی است و ارتقای سواد محیط‌زیستی و تغییر رفتار عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی همچنین تاکید کرد، استفاده از ظرفیت‌های هنری از جمله موسیقی، فیلم، نقاشی، دانش بومی و پویش‌های اجتماعی از راهکار‌های مؤثر در نهادینه‌کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هم در این نشست، با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست گفت: محیط زیست یک موضوع راهبردی و بلندمدت است و حفاظت از آن باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی در دستور کار همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها قرار گیرد.

محمدی تدوین سند راهبردی محیط زیست را از اولویت‌های مهم استان دانست و افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین اهداف این سند است و باید با برنامه‌ریزی اصولی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به سند البرز و زاگرس تأکید کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مجموعه‌های مرتبط است.