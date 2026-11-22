به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،آرمان نقوی در مسابقات کشوری کاراته نشان طلا و مبین خیرالهی و سبحان حمدی نشان نقره به کردن آویختند.

مسابقات انتخابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات برون مرزی در رشته کاراته آزاد سبک کیوکوشین kwf به میزبانی شهر ملارد برگزار شد.

تیم مراغه با ۴ نفر و به مربیگری و سرپرستی استاد آرمان نقوی در این مسابقات شرکت کرد و با کسب یک نشان طلا و دو نشان نقره به کار خود پایان داد.