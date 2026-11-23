به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوانسار گفت: در ۱۰ روستای شهرستان خوانسار زعفران کشت می‌شود و ۵۰ هکتار از اراضی خوانسار به کشت زعفران اختصاص دارد.

محمد زمان احمدی با بیان اینکه برداشت زعفران زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر را فراهم کرده است، افزود: خشک کردن گل‌های زعفران به دو روش سنتی و صنعتی انجام می‌شود.

وی گفت: شرایط آب و هوایی بر کیفیت زعفران این شهرستان افزوده است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۳۰۰ کیلو گرم زعفران در خوانسار برداشت شود.