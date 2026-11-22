حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات گفت: بر ضرورت اجرای فوری حکم انفصال محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات با غیرقانونی دانستن ادامه فعالیت محمد شریعتمداری در جایگاه مذکور، تصریح کرد: از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی نامبرده، فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.

رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات همچنین مسئولیت مستقیم هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره را متوجه سرپرست وزارت نفت دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با مفاد حکم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای بی‌درنگ این تصمیم اعلام کرد که موضوع باید فورا تعیین تکلیف و حکم صادرشده بدون هرگونه تأخیر اجرایی شود.

در جریان این گفت‌و‌گو، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، نیز ضمن اعلام تعهد به اجرای حکم صادرشده، تأکید کرد که فرآیند اجرای آن در دستور کار فوری است و فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مربوطه، در اسرع وقت معرفی خواهد شد.