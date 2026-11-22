قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی، کمبود و گرانی مایحتاج عمومی را رقم زده و در همین حال، پلیس با اعلام خبر کشف یک محموله احتکار برنج در جنوب تهران می‌گوید که مأموران روزانه از انبار‌ها و صنوف بازدید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار برنج در کهریزک و توقیف محموله‌ای شامل ده‌ها تن از این کالای اساسی خبر داد و گفت: روزانه ۵۰۰ گشت پلیس اقتصادی بر مرز، بازار و انبار‌های مواد غذایی نظارت دارد و با احتکار و قاچاق برخورد می‌کند بطوریکه در ۴ ماهه سال جاری ۲۵۷ انبار دارای کالای احتکار شناسایی و از آنها ۵۹۶۵ تن انواع کالای اساسی از جمله برنج و روغن و قندوشکر و حبوبات و ... کشف شد.

وی ادامه داد: چندی پیش ۱۳۵ تن برنج و ۱۳۰ تن روغن به ارزش بیش از ۵۲ میلیارد تومان از یک انبار در شورآباد کشف شد. در این پرونده مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، انباری را شناسایی کردند که مقادیری کالای اساسی در آن تخلیه و نگهداری شده، اما به بازار عرضه نمی‌شد که در ادامه با ورود غافلگیرانه ماموران به انبار، بیش از ۹۰ تن برنج فاقد اسناد و مدارک معتبر کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعلام کردند از تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خبر می‌دهد.