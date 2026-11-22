جشن فرهنگ، آیین و هویت مازندران با نمایش جلوه‌هایی از زندگی سنتی و روستایی منطقه دالخانی، در دبستان شهید محدث دیلمی لیماک شهرستان رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جشن فرهنگ، آیین‌ها و رسوم بومی مازندران (بخش دالخانی) با هدف پاسداشت هویت تاریخی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه دالخانی و آشنایی نسل جدید با میراث ارزشمند نیاکان، در دبستان شهید محدث دیلمی لیماک برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و آموزشی با حضور دانش‌آموزان، اولیا، فرهنگیان و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ بومی، در فضایی آکنده از شور، نشاط و همدلی برگزار شد و جلوه‌های متنوعی از فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی روستایی مازندران را به نمایش گذاشت.

در این جشن، نمایشگاه محصولات ارگانیک و تولیدات روستایی، صنایع‌دستی، ادوات و ابزار‌های قدیمی زندگی و کشاورزی، پوشاک و پای‌افزار سنتی، انواع نان‌های محلی و غذا‌های بومی، عسل طبیعی و محصولات زنبورداری برپا شد.

همچنین نمایشگاه نقاشی دانش‌آموزان، معرفی و عرضه آثار و کتاب‌های تألیفی نویسندگان و مؤلفان بخش دالخانی، اجرای موسیقی فولکلوریک مازندرانی، سرود و دکلمه‌خوانی و ارائه مقالات دانش‌آموزی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

توجه به هویت بومی و تقویت گویش مازندرانی

مدیر دبستان شهید محدث دیلمی لیماک در این مراسم با تأکید بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با پیشینه تاریخی و فرهنگی زادگاه خود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشن صرفاً اجرای یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه تلاش داریم نسل آینده با تاریخ، تمدن، اصالت، آداب و رسوم و داشته‌های ارزشمند منطقه خود بیشتر آشنا شود.

اسماعیل شیریان افزود: مدرسه در کنار مأموریت آموزشی و تربیتی خود، توجه ویژه‌ای به حفظ و تقویت گویش محلی و آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ بومی دارد و در طول سال با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، برای انتقال این میراث به نسل آینده تلاش می‌کند.

جشن افتخارآفرینی دانش‌آموزان دیروز و امروز

از بخش‌های ارزشمند این جشن، تجلیل از دانش‌آموزان پیشین همین آموزشگاه بود که در کنکور سراسری امسال موفق به کسب افتخار و جایگاه‌های شایسته علمی شدند؛ اقدامی که ضمن ارج نهادن به تلاش و پشتکار این جوانان، الگویی امیدبخش برای دانش‌آموزان امروز مدرسه به شمار می‌رود.

مشارکت خانواده‌ها؛ سرمایه اصلی فعالیت‌های فرهنگی

سجاد جیرودی، رئیس انجمن اولیا و مربیان و دبیر جشنواره، نیز با اشاره به نقش مشارکت خانواده‌ها در برگزاری این رویداد اظهار داشت: همراهی صمیمانه اولیا، معلمان و دانش‌آموزان زمینه‌ساز شکل‌گیری این جشن فرهنگی شد و تلاش کردیم با گردآوری جلوه‌های مختلف زندگی سنتی و روستایی، بخشی از هویت و اصالت مازندران را در محیط مدرسه بازآفرینی کنیم.

وی افزود: مشارکت خانواده‌ها در تهیه غذا‌های محلی، نان‌های سنتی، محصولات بومی و آماده‌سازی بخش‌های مختلف نمایشگاه، نشان داد که مدرسه می‌تواند محور همدلی و پیوند نسل‌ها و انتقال فرهنگ به نسل آینده باشد.

اهدای کتاب به آموزشگاه

در بخش دیگری از این مراسم، اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر با اهدای کتاب به دبستان شهید محدث دیلمی، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت منابع فرهنگی و آموزشی آموزشگاه مشارکت کرد.

علی چاوشیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر، نیز با تأکید بر اهمیت پیوند آموزش با هویت فرهنگی و تاریخی مناطق، بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با آداب، رسوم، زبان و داشته‌های بومی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل آینده تأکید کرد.

این جشن در مجموع، نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های آموزشی مدرسه با مشارکت خانواده‌ها و فرهنگ اصیل بومی بود؛ رویدادی که نشان داد مدرسه افزون بر جایگاه آموزشی، می‌تواند نقش مؤثری در پاسداشت هویت تاریخی، تقویت خودباوری و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه ایفا کند.