با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی، از ادامه فعالیت فردی بدون مجوز قانونی در حوزه طبابت و طب سنتی در شهر آیسک جلوگیری و فعالیت مرکز متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره فعالیت فردی بدون مجوز قانونی در حوزه طبابت و طب سنتی در شهر آیسک، واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرایان موضوع را پیگیری و بررسی کرد.

احمدی افزود: با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی، از ادامه فعالیت این فرد جلوگیری و فعالیت مرکز متوقف شد.

وی گفت: ارائه هرگونه خدمات درمانی، پزشکی و طب سنتی مستلزم دریافت مجوز قانونی از مراجع دارای صلاحیت است؛ شهروندان برای دریافت خدمات سلامت صرفاً به مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت و پروانه فعالیت مراجعه کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: شهروندان می‌توانند موارد فعالیت غیرمجاز در حوزه بهداشت و درمان را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.