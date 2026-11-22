به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال دباغ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل گفت: این ۱۲ مرکز قصابی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی و علیرغم مراجعات و تذکرات مکرر و هشدار‌های متعدد اقدام به عرضه گوشت چرخ کرده آماده غیر بهداشتی حاوی سنگدان و خرده گوشت مرغ و چربی احشائی دامی می‌کردند که با همکاری مشترک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده به دستور دادستان اردبیل مهروموم و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری بعمل آمد.

دباغ ضمن تشکر از حمایت همه جانبه دستگاه قضا از دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی جامعه گفت: دامپزشکی و مراجع قضائی با آغاز تعامل و همکاری تنگاتنگ و مشترک بین بخشی فصل تازه‌ای را در تشدید نظارت‌های بهداشتی با هدف صیانت از سلامت سفره شهروندان، پیشگیری از ورود فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی به چرخه مصرف و مقابله با تخلفات حوزه سلامت جامعه گشوده‌اند تا از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جامعه جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل با تاکید بر اینکه بازرسی‌های مستمر دامپزشکی در سطح شهر با قوت ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست تا به عنوان شهروند ناظر کمک حال خادمان خود در دامپزشکی باشند و هرگونه تخلفات بهداشتی در مراکز عرضه را اطلاع دهند و مطمئن باشند به گزارش‌های واصله در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.