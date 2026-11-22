مراسم تشییع پیکر زنده یاد جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز با حضور جمعی از وابستگان بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، زنده یاد جواد خجسته باقرزاده، دایی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و برادر دکتر حسن خجسته باقرزاده، از مبارزان دوران نهضت انقلاب اسلامی بود که بخش مهمی از عمرش را در مسیر اعتقادات دینی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های آن سپری کرد.

مبارزه و مجاهدت در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همراهی با نهضت بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، بخشی از کارنامه مبارزاتی و انقلابی وی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تعهد و احساس مسئولیت او در قبال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرد.

مراسم یادبود زنده یاد خجسته باقرزاده، روز‌های دوشنبه (دوم آذرماه)، از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ و سه‌شنبه (سوم آذرماه)، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰، در مسجد توفیق واقع در خیابان طالقانی مشهد برگزار می‌شود.