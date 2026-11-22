تیم ملی کاتای تیمی بانوان ایران در دیدار رده بندی مسابقات جهانی کاراته مقابل چین، نتیجه را واگذار کرد و از کسب نشان بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی دومین دوره مسابقات جام جهانی کاراته در شهر هانگژو چین امروز یکشنبه اول آذرماه دیدار‌های رده‌بندی و فینال برگزار شد.

در دیدار رده‌بندی کاتای تیمی بانوان، تیم کشورمان با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا حسینی برای کسب مدال برنز به مصاف تیم ملی چین رفت و با شکست ۶ بر یک از دست یابی به مدال بازماند.

تیم کاتای تیمی بانوان ایران پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۴ برمن، آلمان موفق به کسب مدال برنز شده بود.

بانوان کاتای ایران در مرحله گروهی، پس از پیروزی مقابل نیوزیلند، چین‌تایپه و ترکیه و شکست مقابل ایتالیا، به‌عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شدند. ملی‌پوشان ایران در ادامه نیز با پیروزی ۳ بر ۲ برابر پرتغال، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کردند، اما در این مرحله مقابل مصر شکست خوردند و به دیدار رده‌بندی راه یافتند.

در ادامه مسابقات امروز، تیم ملی کاراته ایران در بخش کومیته تیمی مردان نیز برای کسب مدال برنز به مصاف تیم روسیه می‌رود.