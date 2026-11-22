به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام معاونت هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، آیین افتتاح چهار بخش تصویربرداری بهداشت و درمان بسیج در دیار آفتاب برگزار شد.

در این آیین، یک بخش تصویربرداری حوزه بهداشت و درمان بسیج در اراک مرکزی به بهره‌برداری رسید و همزمان با این طرح، سه طرح دیگر نیز در نقاط مختلف استان مرکزی افتتاح شد.

این طرح‌ها با رویکرد توسعه و تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت و بهداشت و درمان و با هدف افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به مردم در مناطق مختلف استان مرکزی اجرا شده‌اند.

افتتاح بخش‌های جدید تصویربرداری، زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر در حوزه تشخیص و تصویربرداری پزشکی را فراهم کرده و می‌تواند در تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز حوزه سلامت مؤثر باشد.

همزمانی افتتاح این طرح‌ها با هفته بسیج، جلوه‌ای دیگر از رویکرد خدمت‌رسانی بسیج در عرصه‌های مختلف و توجه به نیاز‌های مردم است؛ رویکردی که در کنار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی، حوزه بهداشت و درمان را نیز دربرمی‌گیرد.