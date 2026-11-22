تسهیل دسترسی به خدمات مورد نیاز حوزه سلامت؛
افتتاح چهار طرح بهداشتی همزمان با هفته بسیج در استان مرکزی
همزمان با هفته بسیج چهار بخش تصویربرداری بهداشت و درمان بسیج در استان مرکزی بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام معاونت هماهنگکننده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، آیین افتتاح چهار بخش تصویربرداری بهداشت و درمان بسیج در دیار آفتاب برگزار شد.
در این آیین، یک بخش تصویربرداری حوزه بهداشت و درمان بسیج در اراک مرکزی به بهرهبرداری رسید و همزمان با این طرح، سه طرح دیگر نیز در نقاط مختلف استان مرکزی افتتاح شد.
این طرحها با رویکرد توسعه و تقویت زیرساختهای حوزه سلامت و بهداشت و درمان و با هدف افزایش ظرفیت خدمترسانی به مردم در مناطق مختلف استان مرکزی اجرا شدهاند.
افتتاح بخشهای جدید تصویربرداری، زمینه ارائه خدمات تخصصیتر در حوزه تشخیص و تصویربرداری پزشکی را فراهم کرده و میتواند در تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز حوزه سلامت مؤثر باشد.
همزمانی افتتاح این طرحها با هفته بسیج، جلوهای دیگر از رویکرد خدمترسانی بسیج در عرصههای مختلف و توجه به نیازهای مردم است؛ رویکردی که در کنار فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و محرومیتزدایی، حوزه بهداشت و درمان را نیز دربرمیگیرد.