استاندار آذربایجان غربی گفت: با همکاری سازمان جهانی فائو، طرح‌های احیای دریاچه ارومیه در میاندوآب، مهاباد، نازلوچای و باراندوز ارومیه با محوریت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در برنامه تلویزیونی «منظر» صداوسیمای مرکز استان گفت: اقدامات متعددی با هدف احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست که یکی از مهم‌ترین آنها، همکاری سازمان جهانی فائو در میاندوآب، مهاباد، نازلوچای و باراندوز ارومیه با محوریت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.

رحمانی افزود: برنامه‌های فائو با هدف کاهش مصرف آب بدون آسیب به معیشت کشاورزان و میزان تولید محصولات اجرا می‌شود و نتایج اولیه نشان می‌دهد با کاهش مصرف آب تا یک‌سوم و حتی در برخی موارد تا یک‌دهم، بازدهی محصولات حداقل دو تا سه برابر افزایش یافته است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ادامه داد: در اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر کاهش مصرف کود و کنترل علف‌های هرز، آموزش جوامع محلی و توجه به معیشت کشاورزان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها در سطح هزار هکتار با همکاری دانشگاه ارومیه، ۱۲ هزار هکتار در دشت مهاباد و در مجموع ۱۵۰ هزار هکتار در میاندوآب، مهاباد و سایر نقاط استان در حال اجراست.

رحمانی ادامه داد: با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی دنبال می‌شود تا کشاورزان ضمن افزایش بهره‌وری، در مسیر احیای دریاچه ارومیه نیز نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی براساس گزارش‌های ارائه شده، اجرای این برنامه‌ها ظرفیت صرفه‌جویی سالانه یک میلیارد مترمکعب آب و هدایت آن به سمت دریاچه ارومیه را دارد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ادامه داد: در بخش صنعت، میزان مصرف آب در مقایسه با بخش کشاورزی بالا نیست و بنابراین مدیریت مصرف در بخش کشاورزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

رحمانی خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های آموزشی برای انتقال دانش و فناوری‌های نوین به کشاورزان هستند و نقش مؤثری در اصلاح شیوه‌های تولید، کاهش مصرف آب و تحقق اهداف احیای دریاچه ارومیه دارند.