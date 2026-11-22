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مادر شهیدان والامقام غلامرضا و علیمحمد عجمی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان اعلام کرد:مرحومه حاجیه خانم سارا فراموشی ،مادر شهیدان والامقام غلامرضا و علیمحمد عجمی از شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس،پس از سالها رنج و دوری از فرزندان شهیدشآسمانی شد و به آنها پیوست .
شهیدان والامقام علی محمد و غلامرضا عجمی در دوران هشت سال دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.
پیکر مادر این دو شهید والامقام فردا دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ در آرامستان باغ رضوان الیگودرز به خاک سپرده می شود.