مادر شهیدان والامقام غلامرضا و علی‌محمد عجمی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان اعلام کرد:مرحومه حاجیه خانم سارا فراموشی ،مادر شهیدان والامقام غلامرضا و علی‌محمد عجمی از شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس،پس از سالها رنج و دوری از فرزندان شهیدشآسمانی شد و به آنها پیوست .