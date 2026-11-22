کاپیتان همدانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران، پس از ۱۵ سال حضور در تیم ملی و کسب چهار مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی، همچنان برای رسیدن به سکوی طلایی پارالمپیک تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،زهرا نجاتی عارف که چهار دوره حضور در رقابت‌های پاراآسیایی را در کارنامه دارد، سال‌هاست با حمایت خانواده، به‌ویژه پدرش که از نخستین مشوقان و همراهان ورزشی او بوده، مسیر قهرمانی را دنبال می‌کند.

این ورزشکار پرافتخار به‌تازگی به عنوان نخستین بانوی لژیونر والیبال نشسته ایران، راهی لیگ ترکیه شده است؛ اتفاقی تازه در کارنامه ورزشی او که می‌تواند زمینه‌ساز تجربه‌ای جدید در مسیر حرفه‌ای‌اش باشد.

کاپیتان همدانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان، اکنون کسب سهمیه و دستیابی به مدال طلای بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را به عنوان هدف اصلی خود دنبال می‌کند؛ مدالی که می‌تواند چهار نقره آسیایی او را با طلایی‌ترین افتخار دوران ورزشی‌اش تکمیل کند.